بیانیه امام جمعه اهل سنت شهر ساربوک در پی اعتراضات اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، مولوی فضل الله رئیسی امام جمعه اهل سنت شهر ساربوک شهرستان قصرقند در پی اعتراضات اخیر کشور، بیانیه‌ای را خطاب به مردم جمهوری اسلامی ایران صادر کرد.

متن بیانیه بدین شرح است:

در شرایط کنونی کشور، دشمن در تلاش است که در بین ملت و دولت سوءاستفاده کرده و شکاف ایجاد کند؛ اما امیدواریم مسئولان عزیز و مردم هشیار باشند.

اعتراض مسالمت‌آمیز و قانونی حق هر شهروند است، اما سوءاستفاده دشمن مردود و محکوم است.

وضعیت اقتصادی کشور بسیار نابسامان است که همه مردم متضرر شده‌اند؛ با این وضعیت مسئولان ایران اسلامی باید با بصیرت و دانش در پی حل مشکلات مردم باشند. ایران کشوری که باید خاک آن حفظ شود و طبق اصل و قانون اسلامی به مطالبات قانونی مردم پاسخ بدهند و امیدواریم مسئولان ایران اسلامی در اسرع وقت مشکلات اقتصادی ایران را حل کنند تا دشمن سوءاستفاده نکند.

اعتراض در بین اصناف و تجار و عموم مردم امری طبیعی است، اما نباید اجازه داد برخی جریان‌های وابسته با سوءاستفاده از مطالبات مردم، امنیت و آرامش جامعه را هدف قرار دهند. و امید است مسئولان به مطالبه قانونی مردم پاسخ مثبت می‌دهند.

اغتشاشگری و به آتش زدن اموال و اماکن عمومی و دولتی حرکتی نادرست و محکوم است، شایسته است مسئولان عزیز اجازه ندهند که تنش ایجاد شود. و در پی سامان دادن اقتصاد کشور باشند؛ تا ملت ایران همیشه با رفاه و آسایش باشند و ملت همیشه در کنار دولت یک زندگی شرافتمندانه داشته باشد.