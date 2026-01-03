خبرگزاری مهر، گروه استانها: همزمان با روز پدر و نیز فضای سیاسی–اجتماعی روزهای اخیر، به سراغ ائمه جمعه استان تهران به عنوان پدران معنوی رفتیم، تا نظر آنها را در خصوص این تحرکات بدانیم، اپدران معنوی و دلسوزان جامعه در استان تهران با محوریت «بصیرت، ایستادگی اجتماعی و تمایز اعتراض با اغتشاش»، به تحولات داخلی و خارجی واکنش نشان دادند و بیش از هر چیز بر نقش مردم در خنثیسازی سناریوهای دشمنان و ضرورت حرکت جامعه در مسیر آگاهی و کمال تأکید داشتند.
امام جمعه شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره مستقیم به نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمایت از جریانهای معاند، تلاش دشمنان برای ناامنسازی کشور را محکوم کرد و افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرجا مردم در صحنه بودهاند، دشمنان ناکام ماندهاند.
به گفته حجت الاسلام سیدحسین حسینی نوری تا زمانی که این مردم پای نظام ایستادهاند، هیچ قدرت خارجی نمیتواند به اهداف خود دست پیدا کند.
وی با اشاره به فشارهای سیاسی و رسانهای علیه ایران عزیز افزود: مسیر پیشروی کشور، مسیری دشوار اما رو به قله است و هرچه جامعه به مراحل بالاتری از استقلال و پیشرفت نزدیک میشود، سطح دشمنیها نیز افزایش مییابد.
امام جمعه شهریار تأکید کرد: عبور از این مسیر، نیازمند همبستگی، صبر اجتماعی و پایبندی به اصول انقلاب است.
او همچنین با تفکیک میان اعتراض مشروع و اغتشاش سازمانیافته گفت: مردم ایران همواره نشان دادهاند که مطالبهگری خود را از مسیر قانونی دنبال میکنند و اجازه نمیدهند نارضایتیهای اقتصادی یا اجتماعی به ابزاری در دست دشمنان تبدیل شود.
بازگشت به الگوهای اصیل دینی، راهحل بسیاری از بحرانهای اجتماعی است
امام جمعه گلستان نیز، در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت ولادت حضرت علی علیهالسلام به تبیین ابعاد شخصیتی و معرفتی این حضرت پرداخت و با تأکید بر اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگوگیری از سیره علوی است، اظهار کرد: عدالت، شجاعت، اخلاق و معرفت، چهار ستون اصلی مکتب امیرالمؤمنین است که میتواند مسیر تعالی فردی و اجتماعی را روشن کند.
حجتالاسلام سید سجاد موسوی افزود: جامعهای که با معرفت نسبت به امام علی علیهالسلام حرکت کند، از افراط و تفریط دور میماند و میتواند مسیر رشد، عقلانیت و کمال را طی کند.
امام جمعه گلستان با اشاره به چالشهای فرهنگی و اخلاقی جامعه امروز، تأکید کرد: بازگشت به الگوهای اصیل دینی، راهحل بسیاری از بحرانهای اجتماعی است.
جامعه برای عبور از جنگ ترکیبی دشمن نیازمند ایستادگی میدانی و هم استحکام فکری است
امام جمعه پردیس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و سالگرد رحلت آیتالله محمدتقی مصباح یزدی، از این دو چهره بهعنوان نماد «پیوند اندیشه و عمل» یاد کرد و افزود: حاج قاسم سلیمانی، نمونهای عینی از مجاهدت در میدان عمل بود و آیتالله مصباح یزدی، نماد جهاد فکری و نظری در عرصه اندیشه؛ دو مسیری که در نهایت به یک نقطه مشترک میرسند: دفاع از اسلام، انقلاب و استقلال کشور.
حجت الاسلام سیدحسین حسینی تأکید کرد: جامعه امروز برای عبور از جنگ ترکیبی دشمن، به هر دو مؤلفه نیاز دارد؛ هم ایستادگی میدانی و هم استحکام فکری.
به گفته او، دشمن تلاش میکند با تحریف مفاهیم، ایجاد شبهه و فشار رسانهای، باورهای مردم را هدف قرار دهد و مقابله با این رویکرد، نیازمند ارتقای سطح آگاهی عمومی است.
شبکههای رانت و سو مدیریتهای بانکی نقش مهمی در بی ثباتی اقتصادی دارند
امام جمعه اسلامشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مواضع و تهدیدهای اخیر مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی، این اظهارات را بیش از آنکه نشانه قدرت بدانَد، بازتابی از نگرانی و ناتوانی دشمنان توصیف کرد.
حجتالاسلام محمدباقر برقراری تأکید کرد: این فضاسازیها در حالی صورت میگیرد که طرفهای مقابل بهخوبی از پیامدهای هرگونه اقدام ماجراجویانه آگاه هستند.
وی گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر زمان کشورمان در مسیر پیشرفت و تثبیت موقعیت خود گام برداشته، موجی از تهدیدها و لفاظیها از سوی دشمنان آغاز شده است؛ در حالی که آنان میدانند هرگونه تعرض یا اقدام نظامی با پاسخی قاطع و بازدارنده مواجه خواهد شد.
امام جمعه اسلامشهر در بخش دیگری از سخنان خود، با پرداختن به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، بر لزوم تفکیک «مطالبهگری به حق» از «انحراف در اعتراضها» تأکید کرد و گفت: اعتراضهای مردمی باید متوجه ریشههای واقعی گرانی و تورم باشد، نه اینکه به بیراهه کشانده شود یا به ابزاری برای سوءاستفاده جریانهای فرصتطلب تبدیل شود.
او با اشاره به برخی مصادیق فساد اقتصادی افزود: کسانی که با منابع عمومی بازی میکنند، وامهای کلان دریافت میکنند، ارزهای ترجیحی را به بازار آزاد میبرند یا سرمایههای ملی را بازنمیگردانند، از عوامل اصلی فشار اقتصادی بر مردم هستند و باید پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد که شبکههای رانت، سوءمدیریتهای بانکی و برخی مؤسسات مالی مسئلهدار، نقش پررنگی در بیثباتی اقتصادی دارند و تأکید کرد: انتظار عمومی این است که دستگاه قضائی با این پدیدهها برخوردی جدی، شفاف و بازدارنده داشته باشد تا اعتماد عمومی تقویت شود.
