ترکیب تیم ملی تنیس روی میز برای مسابقات جهانی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تنیس روی میز انتخابی تیم ملی که از روز چهارشنبه با حضور 16 بازیکن آغاز شد، امروز با مشخص شدن رده بندی نهایی بازیکنان شرکت کننده به پایان رسید.

در پایان این مسابقات سه روزه، سامران کریمی، امین احمدیان و جواد سهرابی در رده های اول تا سوم ایستادند و وارد ترکیب تیم ملی شدند.

پیش از این نوشاد عالمیان به عنوان برترین بازیکن ایران در رده بندی جهانی در ترکیب تیم ملی انتصاب شده بود.

مسابقات تنیس روی میز فینال تیمی قهرمانی جهان ، اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی لندن برگزار خواهد شد.