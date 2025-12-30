برگزاری انتخابی تیم ملی تنیس روی میز در غیاب نیما و بنیامین

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۰ تا ۱۲ دی زمان برگزاری مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز است که با حضور ۱۲ نفر برتر دو دور رقابت برگزار شده در دسته برتر همراه با ۴ نفر بازیکن برتر ایران در رنکینگ جهانی - به جز نوشاد عالمیان- برگزار می شود.

این در حالی است که ۳ نفر از این بازیکنان در مسابقات شرکت نخواهند داشت. بنیامین فرجی و نیما عالمیان که نفرات دوم و سوم ایران در رده بندی جهانی به حساب می آیند همراه با محمد موسوی که سومین بازیکن برتر در پایان دو دور رقابت های دسته برتر شد، از شرکت در مسابقات کناره گیری کرده اند. مصدومیت دلیل این تصمیم عنوان شده است.

بدین ترتیب امیرمهدی کشاورزی و فراز شکیبا که در رده بندی جهانی حضور دارند به ترتیب جایگزین بنیامین فرجی و فراز شکیبا شده اند. میلاد عابدینیان هم به جای محمد موسوی در انتخابی تیم ملی شرکت می کند.

گروه بندی رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز به این شرح است:

گروه اول

نوید شمس، امیرعباس هدایی، محمد جواد سهرابی، سروش امیری نیا، میلاد عابدینیان، فراز شکیبا، عرشیا لرستانی، آرین غفاری

گروه دوم

امیرحسین هدایی، حمیدرضا طاهرخانی، حسن حبیبی، افشین نوروزی، مبین علیپور، امین احمدیان، سامران کریمی، امیر مهدی کشاورزی

رقابت های تیمی تنیس روی میز قهرمانی جهان اردیبهشت سال آینده به میزبانی لندن برگزار می شود. نوشاد عالمیان بازیکن انتصابی تیم ملی برای حضور در این رقابت ها است. در پایان مسابقات سه روزه انتخابی، سه بازیکن برتر وارد ترکیب این تیم می شوند.

پیش از این ترکیب ۴ نفره تیم ملی تنیس روی میز زنان برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهانی نهایی شد. ندا شهسواری و شیما صفایی به عنوان بازیکن انتصابی همراه با فاطمه یاری و ستایش ایلوخانی به عنوان نفرات برتر انتخابی، در ترکیب این تیم قرار گرفتند.