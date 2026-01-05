ترکیب جهانی تنیس روی میز با یک ستاره/تاکید قارداشی بر اعزام بدون تغییر

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور حضور در فینال رقابت های تیمی تنیس روی میز قهرمانی جهان که اردیبهشت ۱۴۰۵ به میزبانی لندن برگزار می شود، رقابت های انتخابی تیم ملی در هر دو بخش زنان و مردان برگزار شد. این مسابقات ابتدا در بخش زنان برگزار شد که طی آن فاطمه یاری و ستایش ایلوخانی با قرار گرفتن در رده های اول و دوم وارد ترکیبی شدند که پیش از این، ندا شهسواری و شیما صفایی به عنوان بازیکنان انتصابی در آن قرار گرفته بودند.

بدین ترتیب تیم ملی تنیس روی میز زنان با ترکیبی متعادل از بازیکنان با تجربه و جوان در مسابقات قهرمانی جهان شرکت خواهد داشت، برخلاف تیم ملی مردان که با حضور بازیکنان تازه وارد یا کم تجربه، ترکیبی جدید برای آن شکل گرفته است. این ترکیب از آنجایی ایجاد شد که نفراتی مانند بنیامین فرجی نابغه تنیس روی میز و محمد موسوی که در مسابقات اخیر قهرمانی آسیا (هند) و بازی های کشورهای اسلامی (ریاض) حضور داشت به دلیل مصدومیت از شرکت در رقابت های انتخابی امتناع کردند. نیما عالمیان با تجربه چند دوره بازی های المپیک هم به خاطر مسائل شخصی نتوانست در این مسابقات شرکت داشته باشد.

امیرحسین هدایی اما در رقابت های انتخابی شرکت داشت اما او هم به دلیل مصدومیت نتوانست بیشتر از ۲ بازی برگزار کند و از ادامه آنها بازماند. بدین ترتیب، رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز مردان در غیاب این نفرات برگزار شد و بعد از سه روز، در شرایطی به پایان رسید که سامران کریمی، امین احمدیان و جواد سهرابی با ایستادن در رده های اول تا سوم، سهمیه حضور در ترکیب تیم ملی را به دست آوردند.

نوشاد عالمیان پیش از این در این ترکیب انتصاب شده بود. بدین ترتیب او در کنار بازیکنانی ترکیب نهایی تیم ملی را کامل کرد که کم تجربه یا بی تجربه از مسابقات جهانی بزرگسالان هستند تا اینگونه تیم ملی تنیس روی میز در شرایطی خاص و با تنها یک ستاره مهیای حضور در این رویداد بزرگ شود.

این شرایط اما تاثیری در برنامه فدراسیون برای اعزام یا تغییر احتمالی در ترکیب نخواهد داشت فقط اینکه به گفته رئیس فدراسیون، نگاه به نتیجه گیری منطقی تر از همیشه باید باشد چراکه قطعا نسبت به ادوار گذشته، نتایج ضعیف تری کسب می شود.

مهرداد علی قارداشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ورزشکاران حرفه ای در هر رشته ای حتی رشته ای مانند تنیس روی میز که میزان آسیب دیدگی در آن شاید کمتر باشد، بعضا با شرایطی مواجه می شوند که ناچار به پذیرش شرایط به خاطر مصدومیت هستند. همین شرایط باعث شد تا برای انتخابی تیم ملی خیلی از نفرات برتر و همیشگی را نداشته باشیم. نیما عالمیان، بنیامین فرجی و امیرحسین هدایی معمولا در ترکیب تیم ملی کنار نوشاد قرار داشتند اما در نتوانستند رقابت های انتخابی شرکت داشته باشند.

وی در مورد غیبت نیما عالمیان گفت: نیما یک آسیب دیدگی خیلی قدیمی دارد. او در فینال انتخابی بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو و رقابت با نماینده ازبکستان هم با همین آسیب دیدگی مواجه بود که باعث شد در گیم سوم ۲ به صفر عقب بیفتد اما در نهایت به زور مسکن هایی که مصرف کرده بود بازی را برد و صاحب سهمیه شد. این آسیب دیدگی همراه نیما بود حتی تا بازی های المپیک پاریس، به خاطر همین شرایط نتوانست در رقابت های انتخابی آستانه شرکت کند. مصدومیت قدیمی همچنان همراه نیما است اما اینبار به خاطر این موضوع از رقابت های انتخابی تیم ملی انصراف نداد.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز تاکید کرد: نیما به خاطر یکسری مسائل شخصی، شرایط حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی را نداشت و به همین دلیل قید این مسابقات و حضور در ترکیب تیم ملی برای مسابقات قهرمانی جهان را زد.

قارداشی در مورد بنیامین فرجی و محمد موسوی نیز تصریح کرد: بنیامین از مسابقات رومانی با مصدومیت مواجه است و در رقابت های اخیر کانتندر که در آنها شرکت داشت هم همین شرایط را داشت اما با توصیه پزشک باید روند درمانی اش را جدی پیگیری می کرد تا شرایط حادتر نشود. پیگیری روند درمان نیازمند دور شدن از تمرینات حرفه ای و سخت بود. همین شرایط برای محمد موسوی هم وجود داشت. او در رقابت های دسته برتر که پیش نیاز انتخابی بود هم شرکت کرد اما در جریان همین رقابت ها با مصدومیتی مواجه شد که شرایط حضور در ادامه رقابت ها را از او گرفت. اینگونه شد که این دو بازیکن را نداشتیم.

وی در مورد امیرحسین هدایی که در فهرست ۱۶ نفره رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز حضور داشت اما در جمع برترین های این رقابت ها قرار نگرفت نیز گفت: این بازیکن هم به خاطر مصدومیت هایی که دارد، دوست داشت اصلا در انتخابی شرکت نکند با این حال به اصرار اطرافیانش وارد مسابقات شد، بازی اول را برد اما در بازی دوم مصدومیت و دردش تشدید شد به گونه ای که قادر به ادامه دیدارهایش نبود.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با تاکید بر اینکه این ملی پوشان دیدارهای باشگاهی هم در پیش دارند، گفت: تیم ملی و نتیجه گیری در مسابقات جهانی برای مان خیلی مهم است اما در هر شرایطی سلامتی بازیکنان اولویت است، بنابراین هیچ اصراری به حضور این بازیکنان در رقابت های انتخابی نداشتیم. اگر آنها با شرایطی که داشتند در مسابقات شرکت می کنند مصدومیت شان تشدید و شاید هم غیرقابل درمان می شد. بنابراین با غیبت شان کنار آمدیم.

قارداشی در واکنش به اینکه «حالا تیم ملی ترکیبی در اختیار دارد که به غیر نوشاد عالمیان، سایر نفراتش در حد او اصلا ستاره نیستند. این شرایط تاثیری در رویکرد فدراسیون برای اعزام و نتیجه گیری خواهد داشت؟»، گفت: ملاک فدراسیون برای تعیین ترکیب تیم ملی، رقابت های انتخابی و نتایج آن است. به هر حال این نفرات در رقابت های انتخابی، بهترین شدند و در ترکیب تیم ملی قرار گرفتند. بنابراین این ترکیب را قبول داریم و قرار نیست تغییری داشته باشد. ضمن اینکه نمی توانیم بگوییم چون بازیکنان همیشگی نیستند، اعزام صورت نگیرد.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز تاکید کرد: تیم ملی با همین ترکیب در مسابقات قهرمانی جهان شرکت می کند با این علم که قطعا نتایج نسبت به ادوار قبل ضعیف تر می شود.

وی با تاکید بر اهمیت پشتوانه سازی افزود: درست است که مسابقات جهانی جای مناسبی برای پیگیری این طرح نیست اما به هر حال این بازیکنان صاحب سهمیه تیم ملی شده اند و باید از آنها حمایت لازم را داشته باشیم. البته این را هم بگویم در این ترکیب، امین احمدیان تجربه مسابقات جهانی ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ سوئد و آلمان را دارد. جواد سهرابی هم بی تجربه از همراهی تیم ملی بزرگسالان نیست اما سامران کریمی که برنز تیمی نوجوانان آسیا را دارد، برای اولین بار وارد ترکیب بزرگسالان شده است. یکی از خیرین (وزیری نسب) از او حمایت می کند. فدراسیون هم از این بازیکنان حمایت لازم را خواهد داشت.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز در عین حال بر ترکیب متعادل تیم ملی زنان تاکید کرد و یادآورشد:: ندا شهسواری با تجربه بالایی که دارد در کنار شیما صفایی که مدال تاریخی کانتندرهای زنان را در کارنامه دارد دو وزنه برای این تیم به حساب می آیند. فاطمه یاری و ستایش ایلوخانی خیلی تجربه ای آنهم در حد مسابقات جهانی بزرگسالان ندارند اما در کنار این دو بازیکن، ترکیبی آینده دار را تشکیل می دهند.

قارداشی در پایان بر عدم تغییر در کادر فنی تیم های ملی تنیس روی میز مردان و زنان تاکید کرد وگفت: جمیل لطف الله نسبی به خاطر همزمانی برخی برنامه ها، رقابت های انتخابی تیم ملی را از نزدیک پیگیری نکرد اما این دلیلی برای ایجاد ابهام در همکاری با او نیست. همچنان جمیل لطف الله نسبی و سیما لیموجی هدایت تیم ملی مردان و زنان را بر عهده دارند. این تیم ها با هدایت این دو مربی در مسابقات قهرمانی جهان شرکت می کنند.