موسوی: حضور در انتخابی تیم ملی تنیس روی میز برایم تبعات داشت

محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه می توانست به عنوان یکی از بازیکنان برتر شرکت کننده در رقابت های دسته برتر در مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در مسابقات تیمی قهرمانی جهان شرکت کند، گفت: مصدومیتی که در جریان رقابت های دسته برتر با آن مواجه شدم و توصیه پزشک برای مهم شمردن زمان ریکاوری، مانع از این مهم شد.

وی ادامه داد: رقابت های دسته برتر در دو دور برگزار شد و من در مجموع این دو دور در رده سوم ایستادم. در اولین روز رقابت های دور دوم (اول تا سوم دی) با آسیب دیدگی از ناحیه ساعد دست مواجه شدم طوریکه روزهای دوم و سوم را با درد زیادی پشت سرگذاشتم. به خصوص در روز سوم به زور آمپول و مسکن توانستم دیدارهایم را برگزار کنم.

این ملی پوش تنیس روی میز که طی سه ماه اخیر همراه با تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا (هند) و بازی های کشورهای اسلامی (ریاض) حضور داشت، تاکید کرد: شرایطم به گونه ای بود که با توصیه و تاکید پزشک تا به امروز تمرینی نداشتم چون می توانست منجر به تشدید مصدومیت و دوری چندماهه ام از تمرین و مسابقه شود.

موسوی افزود: به همین دلیل و برای رهایی از این تبعات، با مشورت پزشک و سرمربی تیم ملی در رقابت های انتخابی شرکت نمی کنم. به خصوص که از ۱۴ دی هم رقابت های لیگ آغاز می شود و دوست نداشتم این مسابقات را از دست بدهم و بدعهد نسبت به تیمم (پتروشیمی) شوم.

وی افزود:خیلی دوست داشتم در این رقابت ها حاضر می شدم و می توانستم برای مسابقات تیمی قهرمانی جهان وارد ترکیب تیم ملی می شدم اما بدشانس بودم که با این آسیب دیدگی بدموقع مواجه شدم.

ملی پوش تنیس روی میز با اشاره به اینکه مسابقات قهرمانی جهان اولین رویدادی است که تیم ملی سال آینده باید در آن شرکت داشته باشد، گفت: امیدوارم بتوانم برای دیگر رویدادها در رقابت های انتخابی تیم ملی شرکت کنم و با کسب سهمیه لازم، تیم ملی را همراهی کنم.