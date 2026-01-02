تمرکز امکانات فرهنگی در بندرعباس مانع توسعه متوازن هرمزگان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده جلالی در نشست مجمع مطالبهگران مردمی استان با تأکید بر نقش زیربنایی فرهنگ در مسیر توسعه پایدار، اظهار کرد: توسعه هر جامعهای زمانی متوازن و ماندگار خواهد بود که فرهنگ همپای حوزههایی همچون اقتصاد، سیاست، آموزش و فناوری رشد کند؛ در غیر این صورت تمرکز صرف بر بخشهای مادی، در بلندمدت به ناهماهنگی اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف هویت جمعی منجر خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت خیرین در حوزه فرهنگ افزود: ورود خیرین به عرصه فرهنگ یک اقدام صرفاً داوطلبانه نیست بلکه ضرورتی راهبردی است، همانگونه که خیرین در حوزههایی نظیر سلامت، مدرسهسازی و کمکهای معیشتی نقشآفرین بودهاند حضور آنان در فعالیتهای فرهنگی میتواند موجب افزایش نشاط اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقای اخلاق عمومی و صیانت از میراث فرهنگی شود؛ سرمایهگذاری فرهنگی، سرمایهگذاری بلندمدت بر انسان و جامعه است که آثار آن هرچند تدریجی، اما عمیق و ماندگار خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان یکی از حسرتهای بزرگ استان را توسعه نامتوازن شهرستانها در مقایسه با مرکز استان دانست و تصریح کرد: تمرکز امکانات زیرساختها و فرصتها در مرکز استان سبب شده بسیاری از شهرستانها از روند عادلانه توسعه بهویژه در حوزه فرهنگ عقب بمانند، این نابرابری فرهنگی زمینهساز تشدید آسیبهای اجتماعی و تضعیف هویت بومی در نقاط مختلف استان شده است.
جلالی با انتقاد از نگاه کوتاهمدت به فرهنگ گفت: فرهنگ بهدلیل زودبازده نبودن کمتر در اولویت سرمایهگذاری قرار گرفته، در حالی که فرهنگ هزینه نیست بلکه آیندهسازی است و بدون آن توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز از پایداری لازم برخوردار نخواهد بود؛ رفع این عقبماندگی تاریخی نیازمند تغییر رویکرد، توزیع عادلانه منابع و توجه ویژه به فرهنگ در تمامی شهرستانهای استان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای موجود در حوزه پروژههای فرهنگی اشاره کرد و افزود: بسیاری از پروژههای فرهنگی بهدلیل کمبود منابع مالی سالها نیمهتمام ماندهاند و حتی در مواردی که به بهرهبرداری رسیدهاند، نبود نیروی انسانی متخصص و برنامهمحور کارایی آنها را کاهش داده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به واگذاری اماکن فرهنگی به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اگرچه مشارکت بخش خصوصی برای کاهش بار مالی دولت ضروری است اما نبود سیاستهای حمایتی، تعرفههای ترجیحی و مدلهای مشارکتی عادلانه باعث شده در برخی موارد این اماکن از مأموریت اصلی فرهنگی خود فاصله بگیرند و گروههای هنری و نمایشی مردمی بهدلیل ناتوانی مالی امکان استفاده از این فضاها را نداشته باشند.
جلالی در پایان تأکید کرد: حل این چالشها مستلزم طراحی الگوهای ترکیبی و هوشمندانه است؛ الگوهایی که ضمن تضمین پایداری اقتصادی اماکن فرهنگی، امکان بهرهمندی واقعی هنرمندان، فعالان فرهنگی و گروههای مردمی را فراهم کند و به پویایی و اثربخشی فعالیتهای فرهنگی در استان بینجامد.
