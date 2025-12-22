به گزارش خبرگزاری مهر، ولی داداشی، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سهم ناچیز بودجه فرهنگی کشور گفت: فرهنگ تنها یک ردیف مالی نیست، بلکه پایه هویت اجتماعی، انسجام جمعی و حفظ ارزشهای محلی و ملی است. وقتی بودجه آن محدود شود، اثرات آن در مناطق مختلف کشور بهخصوص شهرستانها و شهرهای کوچک به شکل ملموس مشاهده میشود.
داداشی ادامه داد: کاهش بودجه فرهنگ به معنای محدود شدن فرصتهای آموزش غیررسمی، تقویت خلاقیت و توسعه مهارتهای اجتماعی است. این محدودیتها نه تنها به فعالیتهای هنری و فرهنگی لطمه میزند، بلکه باعث تضعیف انسجام اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی در جامعه میشود.
وی افزود: مسئله کشور کمبود منابع مطلق نیست؛ مشکل اصلی توزیع عادلانه و اولویتبندی هوشمندانه است. حتی تخصیص بخشی از درآمد شرکتهای بزرگ به فعالیتهای فرهنگی میتواند بودجه این بخش را تقویت کند و اثرات مثبت آن در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد.
داداشی با اشاره به اهمیت فرهنگ در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: جامعهای که از نظر فرهنگی و اجتماعی قوی باشد، اعتماد عمومی و همکاری میان مردم افزایش مییابد و بسیاری از مشکلات اجتماعی کاهش مییابد. بودجه فرهنگی به منزله یک سرمایهگذاری بلندمدت است که بازده آن در تربیت نسلها و تقویت انسجام اجتماعی نمایان میشود.
وی در پایان تأکید کرد: نگاه به بودجه فرهنگ باید فراتر از عدد و ردیفهای مالی باشد. فرهنگ ستون هویت ملی، انسجام اجتماعی و توسعه پایدار مناطق است. هرگونه کاهش آن، پیامدهای بلندمدت و پرهزینهای برای جامعه و نسلهای آینده خواهد داشت و اصلاح نگاه به این سرمایه، شرط اصلی رشد و توانمندی کشور است.
