  1. سیاست
  2. مجلس
۲ دی ۱۴۰۴، ۰:۱۸

نگاه عددی به بودجه فرهنگ، توسعه پایدار مناطق را تهدید می‌کند

نگاه عددی به بودجه فرهنگ، توسعه پایدار مناطق را تهدید می‌کند

نماینده مردم آستارا درمجلس با تأکید براینکه فرهنگ صرفاً یک ردیف مالی در بودجه نیست،گفت: نگاه صرفاً عددی به بودجه فرهنگی،روند توسعه پایدارمناطق به‌ویژه در شهرستان‌ها را با چالش مواجه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی داداشی، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سهم ناچیز بودجه فرهنگی کشور گفت: فرهنگ تنها یک ردیف مالی نیست، بلکه پایه هویت اجتماعی، انسجام جمعی و حفظ ارزش‌های محلی و ملی است. وقتی بودجه آن محدود شود، اثرات آن در مناطق مختلف کشور به‌خصوص شهرستان‌ها و شهرهای کوچک به شکل ملموس مشاهده می‌شود.

داداشی ادامه داد: کاهش بودجه فرهنگ به معنای محدود شدن فرصت‌های آموزش غیررسمی، تقویت خلاقیت و توسعه مهارت‌های اجتماعی است. این محدودیت‌ها نه تنها به فعالیت‌های هنری و فرهنگی لطمه می‌زند، بلکه باعث تضعیف انسجام اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی در جامعه می‌شود.

وی افزود: مسئله کشور کمبود منابع مطلق نیست؛ مشکل اصلی توزیع عادلانه و اولویت‌بندی هوشمندانه است. حتی تخصیص بخشی از درآمد شرکت‌های بزرگ به فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند بودجه این بخش را تقویت کند و اثرات مثبت آن در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد.

داداشی با اشاره به اهمیت فرهنگ در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: جامعه‌ای که از نظر فرهنگی و اجتماعی قوی باشد، اعتماد عمومی و همکاری میان مردم افزایش می‌یابد و بسیاری از مشکلات اجتماعی کاهش می‌یابد. بودجه فرهنگی به منزله یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است که بازده آن در تربیت نسل‌ها و تقویت انسجام اجتماعی نمایان می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: نگاه به بودجه فرهنگ باید فراتر از عدد و ردیف‌های مالی باشد. فرهنگ ستون هویت ملی، انسجام اجتماعی و توسعه پایدار مناطق است. هرگونه کاهش آن، پیامدهای بلندمدت و پرهزینه‌ای برای جامعه و نسل‌های آینده خواهد داشت و اصلاح نگاه به این سرمایه، شرط اصلی رشد و توانمندی کشور است.

کد خبر 6698785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها