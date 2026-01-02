جهانشاهی: تجهیزات سنگین در مناطق پرخطر نوشهر مستقر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی عصر جمعه در نشست اضطراری مدیریت بحران از آماده‌باش مدیریت بحران در آستانه بارندگی‌های فصلی خبر داد.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی و امدادی این شهرستان برای مقابله با بارش‌های پیش‌رو و احتمال سیلاب‌های لحظه‌ای در مناطق کوهستانی و روستایی در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

فرماندار شهرستان نوشهر با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل نیروها و تجهیزات اعلام کرد: با توجه به احتمال وقوع سیلاب‌های لحظه‌ای در مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، همه دستگاه‌ها باید در آماده‌باش کامل باشند و اطلاع‌رسانی مؤثر و به‌موقع به مردم در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، بخشداربخش مرکزی نوشهر، و مدیران ادارات آموزش و پرورش، راهداری، منابع طبیعی، محیط زیست، هلال احمر،، آبفا، برق و گاز، گزارش‌هایی از اقدامات آماده‌سازی و شناسایی نقاط بحرانی احتمالی ارائه کردند.