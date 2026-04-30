کارگروه سلامت روان در سنقروکلیایی فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه علی حسینی از راه‌اندازی کارگروه سلامت روان در شهرستان سنقروکلیایی خبر داد و اظهار کرد: نخستین نشست این کارگروه با حضور دستگاه‌های مرتبط به ریاست معاون فرماندار و دبیری اداره بهزیستی در محل فرمانداری برگزار شد.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به سلامت روان در جامعه افزود: این نشست با هدف تقویت تعامل میان دستگاه‌ها، تمرکز بر موضوع درمان، آموزش‌های تخصصی و همچنین بررسی وضعیت اختلالات روانی در سطح شهرستان تشکیل شد.

رئیس اداره بهزیستی سنقروکلیایی ادامه داد: در این جلسه تلاش شد ضمن ارائه آمارهای موجود، راهکارهایی برای کنترل و بهبود شرایط سلامت روان در منطقه مورد بررسی قرار گیرد.

حسینی با بیان اینکه سلامت روان نقش اساسی در پایداری اجتماعی به‌ویژه در شرایط دشوار دارد، گفت: همین اهمیت باعث شد تا تشکیل این کارگروه در دستور کار قرار گیرد تا برنامه‌ریزی‌ها به شکل هدفمندتری دنبال شود.

وی یکی از دستاوردهای مهم این نشست را افزایش هماهنگی میان ادارات دانست و افزود: با استمرار چنین جلساتی، می‌توان به ارتقای سطح خدمات و بهبود وضعیت سلامت روان در شهرستان امیدوار بود.

رئیس اداره بهزیستی سنقروکلیایی همچنین به موضوع موازی‌کاری در برخی اقدامات اشاره کرد و گفت: در این جلسه بر لزوم اعلام برنامه‌های دستگاه‌ها تأکید شد تا با هماهنگی بیشتر، از تداخل فعالیت‌ها جلوگیری شود و اقدامات با انسجام بیشتری پیش برود.