هر دو گل آبیپوشان را نیلوفر عظیمی به ثمر رساند.
دیدار برگشت این بازی هفته آینده برگزار خواهد شد. در دیگر بازی این مرحله وارش به مصاف نماینده همدان رفت که این بازی هم با گل دقیقه ۹۶ فاطمه کفاش زاده به سود وارش به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنان استقلال در بازی رفت نیمهنهایی لیگ دسته یک با نتیجه ۲ بر صفر فولاد خوزستان را شکست داد.
