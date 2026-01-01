  1. ورزش
پیروزی قاطع زنان استقلال برابر فولاد در نیمه‌نهایی لیگ یک

دیدار رفت مرحله نیمه‌نهایی لیگ دسته یک فوتبال زنان با برتری ۲ بر صفر استقلال مقابل فولاد خوزستان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنان استقلال در بازی رفت نیمه‌نهایی لیگ دسته یک با نتیجه ۲ بر صفر فولاد خوزستان را شکست داد.

هر دو گل آبی‌پوشان را نیلوفر عظیمی به ثمر رساند.

دیدار برگشت این بازی هفته آینده برگزار خواهد شد. در دیگر بازی این مرحله وارش به مصاف نماینده همدان رفت که این بازی هم با گل دقیقه ۹۶ فاطمه کفاش زاده به سود وارش به پایان رسید.

