به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محمدی عصر امروز جمعه در نشست جمع‌بندی سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خوزستان اظهار کرد: بیکاری در کشور صرفاً ناشی از کمبود فرصت شغلی یا مسائل حقوق و دستمزد نیست، بلکه کسر مهارت یکی از عوامل اصلی آن محسوب می‌شود.

وی افزود: امروز ۵۰ درصد افرادی که وارد آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای می‌شوند، فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند؛ افرادی که با وجود تحصیلات عالی، به‌دلیل ضعف مهارت‌های عملی و کاربردی ناچارند دوباره وارد چرخه آموزش مهارتی شوند.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور تصریح کرد: این شرایط ریشه در ساختار نظام آموزشی دارد و تا زمانی که پیوند واقعی میان آموزش و بازار کار برقرار نشود، این چرخه ادامه خواهد داشت.

محمدی با اشاره به محدودیت‌های اعتباری گفت: در حال حاضر تنها یک درصد از کل بودجه آموزش کشور به آموزش فنی‌وحرفه‌ای اختصاص دارد، این در حالی است که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، ۵۰ درصد آموزش دانش‌آموزان و ۴۰ درصد آموزش دانشگاه‌ها باید به سمت مهارت‌محوری حرکت کند و تحقق این هدف با منابع فعلی امکان‌پذیر نیست.

وی با انتقاد از چندپارگی سیاست‌گذاری در حوزه آموزش‌های مهارتی بیان کرد: تا زمانی که این اکوسیستم یکپارچه نشود، خروجی آموزش‌ها به زنجیره ارزش و اشتغال منجر نخواهد شد؛ تحقق این یکپارچگی می‌تواند دست‌کم ۵۰ درصد مشکلات موجود را کاهش دهد.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به مطالبات مالی این سازمان اظهار کرد: با وجود ایجاد ردیف‌های درآمدی جدید، منابع آن تاکنون به سازمان پرداخت نشده و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبه از خزانه وجود دارد؛ همچنین کمبود مربی و محدودیت‌های استخدامی موجب شده بخش قابل توجهی از ظرفیت مراکز آموزشی بلااستفاده بماند.

محمدی با اشاره به اقدامات بین‌المللی گفت: با وجود شرایط کشور، بیش از ۱۰ میلیون دلار منابع خارجی برای تجهیز و به‌روزرسانی آموزش‌ها جذب شده و مربیان برای آموزش‌های تخصصی به کشورهای مختلف اعزام شده‌اند.

وی درباره برنامه‌های ویژه خوزستان افزود: برای شادگان و سایر مناطق استان برنامه‌های شاخص مهارت‌آموزی تدوین شده و تکمیل کارگاه‌های تخصصی از جمله HSE در دستور کار قرار دارد؛ همچنین تشکیل کنسرسیوم مهارت استان با مشارکت صنایع بزرگ می‌تواند نیاز آینده بازار کار خوزستان را که حدود ۶۰ هزار نفر برآورد شده، تأمین کند.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در پایان تأکید کرد: هر میزان اعتبار استانی که به آموزش‌های مهارتی اختصاص یابد، به همان میزان از منابع ملی تأمین خواهد شد و هدایت هدفمند مسئولیت‌های اجتماعی صنایع به سمت آموزش فنی‌وحرفه‌ای می‌تواند تحولی جدی در اشتغال و توسعه پایدار خوزستان ایجاد کند.