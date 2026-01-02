به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان پس از جلسه با وزیر و مدیران وزارت جهاد کشاورزی گفت: در یکی از جلسات، شائبهای ایجاد شد مبنی بر اینکه یکی از وزرا به دلیل دوستی انتخاب شده است. در همان جلسه صراحتاً اعلام کردم که نهتنها دکتر نوری، بلکه همه وزرایی که انتخاب شدهاند، پس از اخذ نظرات کارشناسی از مجموعهای از مدیران، اساتید و حتی سیاستمدارانی که حضور داشتند و در حد امکان، انتخاب شدهاند.
وی ادامه داد: ما هیچ فردی را بهصورت سیاسی، به دلیل ارتباط، دوستی، قوموخویشی یا مسائل مشابه انتخاب نکردهایم و انتخاب مدیران صرفاً بر مبنای مشورتهای کارشناسی و تخصصی بوده است.
پزشکیان گفت: دولت به هیچ وجه یارانهها را قطع نخواهد کرد و آنها را کاهش نیز نمیدهیم. یارانههایی که باید پرداخت شود، پرداخت خواهد شد، اما به انتهای زنجیره منتقل میشود.
وی افزود: اگر نگرانی یا مشکلی وجود دارد که دولت باید در آن مداخله کند، این موارد باید بهسرعت جمعبندی شود. دولت آمادگی دارد حتی بهصورت روزانه درباره این نگرانیها تصمیمگیری کند تا نه در میانه زنجیره و نه در انتهای آن، هیچیک از اصناف یا تولیدکنندگان دچار مشکل نشوند و همه مسائل بهطور کامل حلوفصل شود.
