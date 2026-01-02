عاطفه عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در تمام جوامع زنده و پویا، اعتراض و مطالبهگری اجتماعی امری طبیعی و حتی ضروری برای اصلاح امور به شمار میآید، اما این حق مردمی نباید با پروژههای طراحیشده از سوی بیگانگان خلط شود.
وی با اشاره به موضعگیری اخیر دونالد ترامپ درباره تحولات داخلی ایران افزود: تجربه نشان داده است که برخی چهرههای شناختهشده غربی، نه از سر دلسوزی برای ملت ایران، بلکه با هدف اعمال فشار سیاسی و بیثباتسازی کشور، به حمایت ظاهری از اعتراضات روی میآورند.
این فعال فرهنگی با بیان اینکه تفاوت اعتراض اجتماعی با مداخله خارجی در «منشأ و هدف» آن نهفته است، تصریح کرد: اعتراض اجتماعی از دل جامعه و با هدف اصلاح و بهبود شرایط شکل میگیرد، اما مداخلات خارجی از بیرون مرزها و با نیت تضعیف استقلال و حاکمیت کشور طراحی میشود.
عسگری با اشاره به سابقه عملکرد دولت آمریکا در قبال ملت ایران گفت: کارنامه دونالد ترامپ، از اعمال تحریمهای گسترده اقتصادی گرفته تا ترور سردار شهید قاسم سلیمانی، بهخوبی نشان میدهد که ادعاهای وی درباره دفاع از حقوق مردم ایران، فاقد صداقت و صرفاً یک نمایش سیاسی است.
وی ادامه داد: یکی از ابزارهای شناختهشده در جنگ نرم، استفاده ابزاری از مطالبات مردم است به این معنا که اعتراضهای واقعی به سمت ناامنی و ناآرامی سوق داده میشود و همین مسئله ضرورت هوشیاری افکار عمومی را دوچندان میکند.
این فعال فرهنگی با تأکید بر نقش رسانهها بیان کرد: رسانههای داخلی باید با تبیین دقیق تفاوت میان اعتراض قانونی و اغتشاش سازمانیافته، مانع مصادره مطالبات مردمی توسط جریانهای وابسته به خارج شوند.
عسگری تصریح کرد: مردم ایران بارها نشان دادهاند که در عین مطالبهگری، اجازه نمیدهند بیگانگان از دغدغههای آنان بهعنوان اهرم فشار علیه کشور استفاده کنند.
وی گفت: توییتهایی مانند پیام اخیر ترامپ، بیش از آنکه نشانه حمایت از مردم ایران باشد، گواه روشنی بر رویکرد مداخلهجویانه آمریکا در امور داخلی کشور است و پاسخ به آن، روشنگری مستمر نخبگان و فعالان فرهنگی را میطلبد.
