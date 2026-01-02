غلامرضا شاهحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ و تهدیدات خارجی علیه ایران اظهار کرد: اظهارات ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی نشان میدهد که آنها به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات قانونی مردم ایران و تبدیل آنها به اغتشاش هستند.
وی با بیان اینکه ترامپ با تهدیداتش به دنبال مصادره اعتراضات مردم ایران است، تصریح کرد: ملت ایران بارها نشان داده است که اعتراضات مشروع خود را به صورت قانونمند و مدنی دنبال میکند، اما دشمنان داخلی و خارجی تلاش دارند این اعتراضها را به بهانهای برای ایجاد بیثباتی و فشار بر نظام تبدیل کنند.
استاد دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی استان مرکزی با تأکید بر آگاهی و بصیرت مردم افزود: مردم ایران، مردمی فهیم و همراه با انقلاب هستند که در جنگ ۱۲ روزه و شرایط فشار اقتصادی شدید نشان دادند خطشان از خط دشمن جداست و حاضر هستند سختیها را تحمل کنند تا امنیت، استقلال و اقتدار کشور حفظ شود.
وی افزود: تجربه تاریخی هم ثابت کرده است که دشمنان، حتی در زمان افزایش تحریمها و فشارهای اقتصادی، هرگز نمیتوانند اراده ملت ایران را شکست دهند.
شاهحسینی ادامه داد: مشکلات اقتصادی واقعی است و فشارهایی که بر زندگی مردم وارد میشود موجب بروز اعتراضاتی طبیعی و مشروع است، اما مسئولان کشور وظیفه دارند با مدیریت درست و صادقانه این فشارها را کاهش دهند و به مردم اطمینان دهند که امور کشور در دست کاردانها است.
وی افزود: به رغم تلاش دشمنان، اعتراضات مردم به اغتشاش تبدیل نخواهد شد و دشمن از این فضا بهرهبرداری نمیکند زیرا ملت ایران هیچگاه تسلیم استکبار نمیشوند، چرا که انقلاب کردهاند تا از نظام استکباری و وابستگی به آمریکا رهایی یابند.
این پژوهشگر فرهنگی با اشاره به تجربه تاریخی انقلاب اسلامی گفت: مردم ایران همواره همراهی خود را نشان دادهاند، حتی در دورههای سخت تحریم و جنگ. آنچه باعث همراهی مردم میشود، صداقت مسئولان و احساس عدالت در رفتار با جامعه است و زمانی که مردم فاصله طبقاتی و اشرافیگری مسئولان را ببینند، دلسرد میشوند و این فرصت را دشمن برای سوءاستفاده پیدا میکند.
وی درباره تأثیر تهدیدات خارجی بر اعتماد عمومی افزود: تحریمها و فشارهای اقتصادی اثر دارند، اما میزان تأثیر آن محدود است و اگر مردم بدانند مسئولان در کنار آنها هستند و با آنها صادقانه رفتار میکنند، هیچ تهدید خارجی نمیتواند باعث ناامنی یا کاهش اعتماد عمومی شود که این موضوع نشان میدهد خودباوری و همدلی ملی، بزرگترین سد در برابر نفوذ دشمنان است.
شاهحسینی با اشاره به تهدید نظامی رژیم صهیونیستی گفت: ملت ایران برای دفاع از کشور و ارزشهای انقلاب آماده است و تاریخ نشان داده دشمنان هرگز توان مقابله با اتحاد و اراده ملت ایران را نداشتهاند.
وی تاکید کرد: همانگونه شهیدانی چون حاج قاسم سلیمانی راه مقاومت را هموار کردند، امروز نیز مردم و مسئولان با هوشیاری و وحدت میتوانند امنیت، رفاه و اقتدار کشور را تضمین کنند.
