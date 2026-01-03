  1. استانها
یک محکوم به قصاص در لرستان بخشیده شد

خرم‌آباد - رئیس شورای حل اختلاف لرستان از بخشش یک محکوم به قصاص در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یار الله کاکولوند، از سازش نوزدهمین فقره پرونده قتل عمد در لرستان خبر داد و اظهار داشت: این سازش به همت هیئت صلح و سازش استان لرستان و فعالان عرصه صلح و سازش شهرستان خرم‌آباد محقق شد و منجر به آزادی زندانی پس از چهار سال حبس شد.

وی گفت: این پرونده مربوط به اتهام قتل عمد به‌موجب شکایت ولی‌دم بود که با تلاش اعضای هیئت صلح و سازش استان، جلسه‌ای با حضور طرفین برگزار شد. در این نشست، اولیای دم با رضایت کامل و آگاهانه اعلام کردند، با آگاهی کامل از حقوق قانونی خود، با قلبی شکسته، اما به احترام ماه رجب و در راستای پویش به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم و در راه رضای خداوند متعال، از حق قصاص خود نسبت به متهم پرونده، صرف‌نظر و وی را مورد عفو و گذشت قرار می‌دهیم.

رئیس شورای حل اختلاف لرستان، افزود: این گذشت بار دیگر جلوه‌ای از فرهنگ ایثار، گذشت و کرامت انسانی در جامعه لرستان را به نمایش گذاشت.

