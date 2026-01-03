یک محکوم به قصاص در لرستان بخشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یار الله کاکولوند، از سازش نوزدهمین فقره پرونده قتل عمد در لرستان خبر داد و اظهار داشت: این سازش به همت هیئت صلح و سازش استان لرستان و فعالان عرصه صلح و سازش شهرستان خرم‌آباد محقق شد و منجر به آزادی زندانی پس از چهار سال حبس شد.

وی گفت: این پرونده مربوط به اتهام قتل عمد به‌موجب شکایت ولی‌دم بود که با تلاش اعضای هیئت صلح و سازش استان، جلسه‌ای با حضور طرفین برگزار شد. در این نشست، اولیای دم با رضایت کامل و آگاهانه اعلام کردند، با آگاهی کامل از حقوق قانونی خود، با قلبی شکسته، اما به احترام ماه رجب و در راستای پویش به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم و در راه رضای خداوند متعال، از حق قصاص خود نسبت به متهم پرونده، صرف‌نظر و وی را مورد عفو و گذشت قرار می‌دهیم.

رئیس شورای حل اختلاف لرستان، افزود: این گذشت بار دیگر جلوه‌ای از فرهنگ ایثار، گذشت و کرامت انسانی در جامعه لرستان را به نمایش گذاشت.