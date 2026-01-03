  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۳۴

مرخصی به ۳۸۷ محکوم پابند الکترونیک آذربایجان غربی به مناسبت روز پدر

ارومیه- مدیرکل زندان های آذربایجان غربی گفت: به مناسبت میلاد امام علی (ع) و روز پدر در استان به ۳۸۷ تن از محکومان تحت نظارت پابند الکترونیک مرخصی اعطا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد فتحی در این زمینه از اعطای مرخصی به تمامی شهربندان تحت نظارت پابند الکترونیکی خبر داد. این اقدام به مناسبت میلاد امام علی (ع) و روز پدر انجام شده و ۳۸۷ شهربند از آن بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان غربی اعلام کرد: بر اساس پیگیری‌ها و تعاملات گسترده با دادستان‌های حوزه‌های قضائی سراسر استان و دادیار ناظر بر زندان‌های مرکز استان، مرخصی‌های ۳ تا ۱۰ روزه به زندانیان تحت مراقبت الکترونیکی (شهربندان) اعطا شده است.

وی تأکید کرد این اقدام در راستای اقدامات مراقبت الکترونیکی استان صورت گرفته و هدف آن تقویت روحیه خانواده‌ها و حمایت از زندانیان در ایام مبارک است.

فتحی در این خصوص گفت: با توجه به اهمیت مناسبت‌های مذهبی مانند میلاد امام علی (ع) که نماد پدر و عدالت است، تصمیم گرفتیم مرخصی‌های ویژه‌ای به شهربندان اعطا کنیم تا آنها بتوانند لحظاتی را در کنار خانواده‌هایشان سپری کنند و این فرصت، بخشی از برنامه‌های اصلاحی ما برای باز اجتماعی‌سازی زندانیان است.

مدیرکل زندان‌های استان افزود: تعداد شهروندان بهره‌مند از این مرخصی ۳۸۷ نفر است و این طرح با هماهنگی کامل مقامات قضائی اجرا شده.

وی ادامه داد: تعاملات ما با دادستان‌ها و دادیاران نشان‌دهنده تعهد مشترک برای اجرای عدالت با رویکرد انسانی است و امیدواریم این اقدامات، زمینه‌ساز کاهش بازگشت به جرم در میان شهربندان تحت نظارت پابندهای الکترونیکی شود.

فتحی تأکید کرد: مراقبت الکترونیکی با استفاده از پابندهای الکترونیک، روشی مؤثر برای نظارت بر زندانیان خارج از زندان است و این مرخصی‌ها بخشی از تشویق‌های مثبت در این سیستم به شمار می‌رود. این خبر نشان‌دهنده تلاش‌های استان برای تلفیق عدالت کیفری با حمایت‌های اجتماعی است.

