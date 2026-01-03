امدادرسانی به ۹ روستا و ۳۵۷ خانوار محصور در سیل بخش گوهران بشاگرد

محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این عملیات اظهار کرد: در پی بارندگی‌های اخیر در شهرستان بشاگرد و طغیان رودخانه جگین، مسیر دسترسی به ۹ روستا در حوزه سرحدی بخش گوهران مسدود و تردد در این مناطق سخت‌گذر شده بود.

وی افزود: پس از ۲۱ روز تلاش، این مسیرها بازگشایی شد؛ با این حال به دلیل شرایط خاص جاده، در حال حاضر تنها خودروهای کمک‌دار قادر به تردد در این محورها هستند.

نظری تصریح کرد: به منظور حمایت از معیشت اهالی این مناطق، تعداد ۳۵۷ بسته مواد غذایی اضطراری ۷۲ ساعته با همکاری سایر ادارات شهرستان به این روستاها ارسال و میان اهالی توزیع شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر بشاگرد با اشاره به جزئیات اقلام توزیع شده گفت: پیش از این نیز تعداد ۱۰ دستگاه چادر، ۲۰ تخته موکت و ۱۰ شعله چراغ گرمایشی میان خانوارهای آسیب‌دیده توزیع شده بود. در عملیات اخیر نیز علاوه بر بسته‌های غذایی، تیم‌های امدادی به صورت میدانی وضعیت سلامت و اسکان اهالی را بررسی کردند.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات با حضور ۱۷ نفر امدادگر و ۲ نفر از پرسنل جمعیت هلال احمر و با به‌کارگیری ۸ دستگاه خودروی عملیاتی متعلق به هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های اجرایی انجام شد.

نظری لیست روستاهای بهره‌مند از این خدمات را به شرح زیر اعلام کرد: دولت‌آباد ۴۹ خانوار، برکهنگ ۵۷ خانوار، حسین‌آباد ۸۹ خانوار، علی‌آباد سرحدی ۲۰ خانوار، حاجی‌آباد سرحدی ۶۶ خانوار، جگین سرحدی ۱۷ خانوار، شمسون ۲۸ خانوار، مونو ۲۴ خانوار و شگنارک ۶ خانوار». لازم به ذکر است روستای علی‌آباد سرحدی از توابع بخش گافر و پارامون نیز در این طرح تحت پوشش قرار گرفت.

در ادامه این عملیات، ابراهیم شریف‌زاده نماینده فرماندار شهرستان بشاگرد که در منطقه حضور داشت، ضمن نظارت بر روند توزیع اقلام، بر تداوم خدمات‌رسانی به مناطق محروم و آسیب‌دیده از سیل تأکید کرد.

گفتنی است، اهالی روستاهای سیل‌زده بخش گوهران ضمن ابراز رضایت از حضور به‌موقع نیروهای امدادی، از تلاش‌های جمعیت هلال‌احمر و سایر ارگان‌ها برای بازگشایی مسیر و تأیید مایحتاج ضروری قدردانی کردند.