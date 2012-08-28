غرق شدن جوان 30ساله بشاگردی در سد سهران/غواصان در راهند

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: حوالی ساعت ۱۰صبح روز دوشنبه ششم شهریور ماه یعقوب گیلانی ۳۰ ساله ساکن روستای بم بارک بخش گوهران شهرستان بشاگرد منزل را به قصد شنا در سد سهران که در مسافت پنچ کیلومتری روستا قرار دارد ترک می کند.

وی با اظهار اینکه این جوان بلافاصله پس از ورود به آب غرق می شود، اضافه کرد: به محض اطلاع از این حادثه تعداد زیادی از جوانان و اهالی روستای بم بارک و روستاهای همجوار و نیروهای هلال احمر شهرستان جهت پیدا شدن جسد فرد مذکور خود را به سد سهران رسانده که متاسفانه هنوز جسد وی پیدا نشده است.

محمدی اظهار داشت: برای پیدا کردن جسد در خواست اعزام غواض از بندرعباس نموده ایم که متاسفانه تاکنون به محل حادثه حضور پیدا نکرده اند.

سد سهران بشاگرد با حجم آبگیری ۴۰میلیون متر معکب پس از سد جگین دومین سد بزرگ شهر ستان بشاگرد است .روستای بم بارک با ۳۰۰نفر جمعیت جزء بخش گوهران و در مسافت ۹۰ کیلومتری مرکز شهرستان بشاگرد شهر سردشت قرار دارد.