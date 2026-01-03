خاطراتی از حاج قاسم؛ ژنرالی که همیشه کنار نیروهایش بود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: حاج قاسم سلیمانی، فرمانده‌ای که به «ژنرال دل‌ها» معروف شد، نه تنها در میادین نبرد، بلکه در ذهن و قلب نیروهایش حضوری بی‌بدیل داشت. او شخصیتی بود که تواضع، فروتنی و خاکی بودنش، ترکیبی منحصر به فرد با اقتدار و هیبتی لرزه‌آور بر دشمن ایجاد می‌کرد. خاطرات رزمندگان و همرزمانش نشان می‌دهد که او هرگز خود را از نیروهایش بالاتر نمی‌دانست و همواره در کنار آنان بود، چه در سخت‌ترین مأموریت‌ها و چه در ساده‌ترین لحظات روزمره.

رضا معتمدی، رزمنده هشت سال دفاع مقدس و ساکن خراسان جنوبی، یکی از آن افرادی است که خاطراتش با حاج قاسم، تصویر زنده‌ای از فرمانده دل‌ها را ثبت کرده است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از مأموریت‌ها، دیدارها، پایش‌ها و حتی لحظات ساده‌ای که حضور حاج قاسم را ملموس می‌کرد، سخن گفت.

معتمدی می‌گوید: خاطرات او با فرمانده، ملکه ذهن و قلبش شده و هر بار مرور آن‌ها، شور و هیجان خاصی در دلش ایجاد می‌کند.

لحظات ساده‌ای که یادآور بزرگی بود

معتمدی با لحنی صمیمی به یکی از خاطرات ماندگار خود اشاره می‌کند: «دل من لک زده برای یک مأموریت آن هم با حاج قاسم، دل من لک زده برای هل دادن همان تویوتای قرمز رنگ که حاج قاسم هم به مدد ما آمد و خودرو را روشن کرد.» این تصویر ساده، اما نمادین، روحیه فروتنانه حاج قاسم را نشان می‌دهد؛ مردی که بدون هیچ تشریفات یا جایگاه ویژه‌ای، در کنار نیروهایش حاضر می‌شد و سختی‌ها را با آنان تقسیم می‌کرد.

وی ادامه می‌دهد: «دل من لک زده برای ماموریت‌هایی که با حاج قاسم در وجب به وجب کویر مرکزی ایران داشتیم. همیشه افتادگی و تواضع او در کنار اقتدارش، لرزه بر تن دشمن می‌انداخت.» این ترکیب منحصر به فرد تواضع و اقتدار، وجه تمایز حاج قاسم بود که نه تنها نیروهایش را به او جذب می‌کرد، بلکه دشمن را نیز دچار هراس می‌نمود.

گنجینه زنده خاطرات دفاع مقدس

رضا معتمدی که خود هشت سال دوران دفاع مقدس را تجربه کرده، درباره ارتباطش با جامعه رزمندگان، شهدا و جانبازان می‌گوید: هر کس از خانواده‌های شهدا، اسرا یا جانبازان شماره یا آدرس بخواهد، من دارم، چرا که بعد از دوران بازنشستگی هم ارتباطم با خانواده‌ها قطع نشده است.

وی خود را گنجینه‌ای از خاطرات و اطلاعات مرتبط با دوران دفاع مقدس می‌داند، و تأکید می‌کند که این خاطرات نه تنها برای او بلکه برای نسل‌های بعدی ارزشمند است.

معتمدی می‌گوید: حاج قاسم جزئیات زندگی نیروهایش و تلاش‌های هر یک از رزمندگان را می‌دانست و هیچگاه غافل نبود. این یکی از دلایلی است که او فرمانده قلب‌ها شد.

مقابله چریکی با اشرار شرق ایران

معتمدی به خاطرات خود از اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که ناامنی‌های متعددی توسط اشرار در شرق کشور ایجاد شد.

وی می‌گوید: ما در گردان ادوات لشکر ۵ نصر آموزش دیده بودیم و سپس برای مقابله با اشرار به مناطق شرقی اعزام شدیم. فرماندهی مأموریت‌ها را حاج قاسم سلیمانی بر عهده داشت که تازه نامی از قرارگاه قدس برده می‌شد و فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله بود.

یکی از مأموریت‌های ماندگار او، عملیات مقابله با اشرار در منطقه «ماده کاریز» بود. معتمدی یادآوری می‌کند که چگونه حاج قاسم مدیریت عملیات را بر عهده گرفت و حتی با تدبیر خود گروگان‌ها را آزاد کرد.

وی ادامه داد: در آن زمان اشرار پیشرفته‌ترین ادوات جنگی را در اختیار داشتند، اما نیروهای ما امکانات محدود داشتند. با این حال، تدبیر و هوشمندی حاج قاسم منجر به شکست اشرار شد.

یکی دیگر از خاطرات ماندگار، لحظه‌ای ساده اما تأثیرگذار است. معتمدی می‌گوید: روزی در ماده کاریز، تویوتای قرمز نیروها روشن نمی‌شد و همه در حال هل دادن آن بودند. ناگهان یک نفر دیگر آمد و کمک کرد تا خودرو روشن شود. ابتدا او را نمی‌شناختیم، اما بعد فهمیدیم حاج قاسم است. این لحظه، نمونه‌ای از فروتنی و خاکی بودن حاج قاسم است که حتی در میادین پرخطر جنگ نیز فراموش نمی‌کرد نیروهایش چه سختی‌هایی را تحمل می‌کنند.

پاکسازی کویر و حساسیت به جان نیروها

معتمدی همچنین از مأموریت‌های پاکسازی کویر در استان‌های یزد، کرمان و خراسان جنوبی سخن می‌گوید.

وی بیان داشت: حاج قاسم هیچگاه اجازه نمی‌داد قطره خونی از دماغ هیچ نیرویی بریزد، حتی کسانی که در بخش ادوات بودند، و روی این موضوع بسیار حساس بود.

وی ادامه می‌دهد: هیچ‌گاه اعتقادی به تشریفات یا فرش قرمز نداشت و وقتی به مقر نیروها می‌آمد، اجازه نمی‌داد سان نظامی اجرا شود، چرا که نمی‌خواست نیروها در هوای گرم کویر اذیت شوند. این رفتار، نشان‌دهنده احترام عمیق حاج قاسم به نیروهایش و فاصله او با تجملات بود.

معتمدی درباره شخصیت حاج قاسم می‌گوید: او هم چریکی بود و هم ژنرال. هرچه از او دیده‌ام، تواضع، فروتنی و خاکی بودن بوده، اما در عین حال اقتدار و هیبتش لرزه بر تن دشمن می‌انداخت.

وی گفت: به همین دلیل است که حاج قاسم نه تنها فرمانده قلب من است، بلکه ژنرال دل‌ها برای همه ایرانیان و حتی جهانیان شد. این وجه انسانی و مقتدر، ترکیبی است که تنها در فرمانده‌ای کامل و بی‌همتا دیده می‌شود.

میراث حاج قاسم برای نسل‌ها

خاطرات معتمدی و دیگر رزمندگان، تصویر حاج قاسم را به عنوان فرمانده‌ای مقتدر و انسانی خاکی و فروتن نشان می‌دهد. حضور او در کنار نیروها نه تنها الگوی مدیریت و فرماندهی بود، بلکه درسی از وفاداری، تواضع و عشق به نیروها و مردم به نسل‌های بعدی منتقل می‌کند.

معتمدی تأکید می‌کند: حاج قاسم در هر مأموریت و هر لحظه سختی یا ساده، حضورش الهام‌بخش و روحیه‌بخش بود. همه چیز درباره او درس است؛ درس تواضع، وفاداری، مدیریت و عشق به مردم و نیروها.

خاطرات او، میراثی زنده است که نه تنها یادآور تلاش‌های بی‌وقفه فرمانده در دفاع از کشور و مقابله با ناامنی‌هاست، بلکه چراغ راهی برای نسل‌های آینده است تا بدانند اقتدار واقعی چگونه با تواضع و خدمت به دیگران ترکیب می‌شود.

حاج قاسم سلیمانی، ژنرالی که همواره کنار نیروهایش بود و هیچگاه خود را بالاتر از آنان نمی‌دانست، با رفتار خاکی، فروتن و اقتدار خود توانست دل‌ها را تسخیر کند. خاطرات رزمندگان همچون رضا معتمدی گواهی بر حضور انسانی و استثنایی او در میدان جنگ و زندگی است و میراثی ماندگار برای نسل‌های آینده بر جا گذاشته است.