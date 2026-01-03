تکذیب استعفای جمعی از اعضای کانون وکلای کهگیلویه و بویراحمد

حبیب‌الله پیشوا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی و نسبت داده‌شده به رسانه‌ها، در رابطه با هرگونه استعفای جمعی یا فردی در کانون وکلای دادگستری کهگیلویه و بویراحمد را به‌طور کامل تکذیب کرد.

وی با بیان اینکه در استان کهگیلویه و بویراحمد حتی یک مورد استعفا از سوی اعضای هیئت‌مدیره، ارکان، ادارات یا مدیران کانون وکلا وجود نداشته است، افزود: همه ارکان کانون در حال انجام وظایف قانونی خود هستند و هیچ خللی در فعالیت‌های جاری کانون ایجاد نشده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مطالبی که در برخی کانال‌ها و فضای مجازی مطرح شده، نه‌تنها مستند نیست بلکه اساساً ارتباطی با کانون وکلای استان کهگیلویه و بویراحمد ندارد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ رسانه رسمی و معتبری از جمله خبرگزاری‌ها یا رسانه‌های داخلی استان چنین خبری را منتشر نکرده‌اند، گفت: انتظار می‌رود فعالان رسانه‌ای پیش از بازنشر اخبار، صحت موضوع را از مراجع رسمی جویا شوند تا از ایجاد شائبه و تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود.

پیشوا در پایان با قدردانی از رویکرد حرفه‌ای رسانه‌ها، اضافه کرد: کانون وکلای دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد همچنان با انسجام کامل به فعالیت‌های قانونی و صنفی خود ادامه می‌دهد و اخبار غیررسمی منتشرشده فاقد اعتبار است.