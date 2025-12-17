هوای فیروزکوه و دماوند زمستانی شد؛بارش برف در روزهای آخر پاییز

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ امیرماهان محمدی یکتا: در حالی که تنها چند روز به آغاز رسمی زمستان باقی مانده، بارش برف از صبح سه‌شنبه برخی نقاط شمال شرقی استان تهران را سفیدپوش کرد.

شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه، واقع در دامنه‌های البرز، نخستین مناطقی بودند که این بارش پاییزی-زمستانی را تجربه کردند و منظره‌ای زیبا اما چالش‌برانگیز ایجاد شد.

بارش‌ها از اوایل هفته آغاز شد و طبق گزارش‌های محلی، در ارتفاعات دماوند و فیروزکوه، ارتفاع برف به بیش از ۲۰ سانتی‌متر رسید، این پدیده، که سازمان هواشناسی آن را بخشی از سامانه بارشی فعال تا پایان هفته توصیف کرده، باعث خوشحالی بسیاری از ساکنان شد که مدت‌ها در انتظار نزولات آسمانی بودند، اما همزمان نگرانی‌هایی در مورد لغزندگی جاده‌ها و ایمنی تردد به همراه داشت.

هیچ انسدادی در محورهای فیروزکوه نداشتیم

یکی از شهروندان محلی در فیروزکوه، در حالی که به آسمان نگاه می‌کرد، به خبرنگار مهر گفت: هزار بار شکر می‌کنیم. این رحمت و نعمت الهی است که در حال باریدن است.

شهروند دیگری که برای امور اداری به منطقه آمده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هوا عالی است. این برف تازه، همه چیز را زیبا کرده.

با این حال، بارش در محور امین‌آباد فیروزکوه باعث لغزندگی شد و رانندگان را وادار به احتیاط بیشتر کرد، یک راننده که از مسیر عبور می‌کرد، تجربه خود را چنین توصیف کرد: کمی عقب‌تر دما منفی یک درجه بود و ممکن است یخ‌زدگی وجود داشته باشد، جاده از قبل فیروزکوه کمی برفی شده بود، اما تا اینجا مشکلی نبود. زنجیر چرخ داشتیم و هشدارهای نارنجی و قرمز را جدی گرفتیم.

مقامات محلی سریعاً واکنش نشان دادند، هادی اسدی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فیروزکوه، در اظهاراتی به خبرنگار مهر اعلام کرد: عوامل راهداری شهرستان فیروزکوه به صورت آماده‌باش کامل در حال عملیات برف‌روبی و شن و نمک‌پاشی در سطح راه‌های شهرستان هستند. خدا را شکر تا این لحظه هیچ انسدادی در سطح راه‌های شهرستان نداریم.

وی از شهروندان درخواست کرد: با توجه به ادامه بارش‌ها، از ترددهای غیرضروری خودداری کنند و حتی‌المقدور از تجهیزات زمستانه استفاده کنند.

آمادگی ۱۰۰ درصدی عوامل ستاد مدیریت بحران دماوند

در شهرستان دماوند نیز وضعیت مشابهی حاکم بود، اسماعیل حیدری آزاد، فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران دماوند، در گفتگو با خبرنگار مهر از عملیات برف‌روبی محور اصلی دماوند-فیروزکوه و بازگشایی محورهای روستایی خبر داد و تأکید کرد: تردد بدون مشکل جریان دارد، اما رانندگان باید زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

وی آمادگی ۱۰۰ درصدی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران را اعلام کرد و گفت: محورهای هراز و فیروزکوه کاملاً باز و تردد برقرار است. اگرچه در ارتفاعات بارش برف گزارش شده، اما مسیرها ایمن هستند.

ستاد مدیریت بحران فیروزکوه نیز به حالت آماده‌باش کامل درآمده و تمامی دستگاه‌های امدادی، از هلال‌احمر تا شهرداری‌ها، در حالت رصد قرار گرفته‌اند.

این بارش‌ها بخشی از سامانه گسترده‌تری است که طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی، تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

کاهش دو الی سه درجه‌ای دما تا شنبه در فیروزکوه و دماوند

مدیرکل هواشناسی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به بارش برف و کاهش محسوس دما در بخش‌های کوهستانی این استان در روزهای آینده هشدار داده‌اند.

به گفته حمیدرضا خورشیدی، مدیرکل هواشناسی استان تهران، بارش برف در فیروزکوه تا روز جمعه ادامه دارد.

وی همچنین از کاهش دو درجه‌ای کمینه دمای هوا در این منطقه خبر داد و پیش‌بینی کرد، دمای هوا در روز شنبه به منفی هشت درجه سلسیوس برسد.

خورشیدی فر برای شهرستان دماوند نیز از چهارشنبه شب بارش برف پیش‌بینی کرد و گفت: این بارش تا روز جمعه همراه با کولاک ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان تهران افزود: دمای هوا در دماوند نیز تا روز شنبه سه درجه کاهش یافته و در سردترین ساعات شب به منفی هفت درجه سلسیوس می‌رسد.

نوید زمستانی پربارش

این شرایط جوی می‌تواند باعث ایجاد اختلال در تردد در معابر کوهستانی و روستایی این مناطق شود، پلیس راهور البته گزارش داده که محور فیروزکوه با بارش برف همراه است، اما تاکنون انسداد عمده‌ای رخ نداده.

برای ساکنان این مناطق کوهستانی، بارش برف نه تنها نوید زمستانی پرباران می‌دهد، بلکه یادآوری از چالش‌های فصلی است. در سال‌های اخیر، خشکسالی‌های طولانی باعث نگرانی از کمبود آب شده بود، و این نزولات آسمانی، هرچند همراه با سختی‌های تردد، به عنوان رحمتی الهی استقبال شده است.

با نزدیک شدن به زمستان، مقامات بر لزوم تجهیز خودروها به زنجیر چرخ و پرهیز از سفرهای غیرضروری تأکید دارند.، تصاویر منتشرشده از قله دماوند سفیدپوش و جاده‌های پوشیده از برف، زیبایی این پدیده را نشان می‌دهد، اما ایمنی همچنان اولویت اصلی است.

این بارش زودرس، نشانه‌ای از زمستانی احتمالی پربرف در البرز مرکزی است و امیدوارکننده برای ذخایر آبی استان تهران به شمار می‌رود.

شهروندان در حالی از این منظره زمستانی لذت می‌برند که نیروهای امدادی شبانه‌روز در تلاش برای حفظ ایمنی هستند.