۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

کاروان پرسپولیس راهی قطر شد؛ دو بازیکن در تهران ماندند

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس در غیاب دو بازیکن این تیم راهی دوحه قطر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۰:۱۰ صبح امروز تهران را به مقصد دوحه قطر در حالی ترک کرد که ایگور سرگیف خرید جدید پرسپولیس برای پشت سر گذاشتن تست‌های پزشکی در تهران ماند. همچنین محمد عمری نیز که دوران نقاهت خود را طی می‌کند در این سفر حضور ندارد تا دیگر غایب لیست بازیکنان پرسپولیس باشد.

همچنین تیوی بیفوما با وجود حضور در لیست مازاد پرسپولیس و با اجازه اوسمار ویه‌را راهی قطر شد تا همچنان در جمع سرخپوشان حضور داشته باشد.

کاروان ۵۶ نفره پرسپولیس در اردوی ۹ روز خود قرار است دو بازی تدارکاتی برگزار کند و سپس به تهران بیاید تا آماده دور برگشت لیگ برتر شود.

پرسپولیس در نیم فصل اول با کسب ۲۸ امتیاز جایگاه دوم جدول را پس از سپاهان که ۳۰ امتیازی است، برای خود کرد.

