به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «بررسی اصلاح قانون مهریه از منظر فقه حکومتی» به همت گروه فقه اموز زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، با همکاری پژوهشکده اندیشه دینی معاصر و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان برگزار می‌شود.

در این نشست که دویست و شصت و هفتمین نشست علمی یکشنبه‌های روش است معصومه ظهیری، دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزه علمیه، حجت الاسلام مهدی سجادی امین، عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به دبیری حجت الاسلام مهدی داود آبادی دبیر پژوهشکده فقه اجتماع، فرهنگ و سلامت، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر سخنرانی خواهند کرد

این نشست روز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ از ساعت ساعت: ۱۸ الی ۲۰ به نشانی قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳

پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار خواهد شد.. علاقه مندان می‌توانند به صورت غیر حضوری و از طریق لینک https://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join نیز در این نشست شرکت نمایند.