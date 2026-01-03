  1. دين، حوزه، انديشه
فقه حکومتی درباره اصلاح قانون مهریه چه می‌گوید؟

نشست «بررسی اصلاح قانون مهریه از منظر فقه حکومتی» روز یکشنبه ۱۴ دی ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «بررسی اصلاح قانون مهریه از منظر فقه حکومتی» به همت گروه فقه اموز زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، با همکاری پژوهشکده اندیشه دینی معاصر و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان برگزار می‌شود.

در این نشست که دویست و شصت و هفتمین نشست علمی یکشنبه‌های روش است معصومه ظهیری، دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزه علمیه، حجت الاسلام مهدی سجادی امین، عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به دبیری حجت الاسلام مهدی داود آبادی دبیر پژوهشکده فقه اجتماع، فرهنگ و سلامت، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر سخنرانی خواهند کرد

این نشست روز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ از ساعت ساعت: ۱۸ الی ۲۰ به نشانی قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳

پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار خواهد شد.. علاقه مندان می‌توانند به صورت غیر حضوری و از طریق لینک https://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join نیز در این نشست شرکت نمایند.

