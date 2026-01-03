به گزارش خبرنگار مهر، مهیار فتحی پور رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به برگزاری اولین جشنواره رسانه‌ای «اکرام ایتام و محسنین»، گفت: این جشنواره از ۱۳ دیماه، همزمان با میلاد با سعادت ابوالایتام؛ حضرت علی (ع) آغاز و در ۱۴ اسفندماه سال جاری مصادف با میلاد نورانی کریم اهل بیت؛ امام حسن مجتبی (ع) خاتمه می‌یابد.

رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان، با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این جشنواره ترغیب مردم نیک اندیش و خیّر برای مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین می‌باشد، افزود: علاقمندان شرکت در این جشنواره و اهالی محترم رسانه، می‌توانند آثار منتشر شده خود در این بازه زمانی را در زمینه‌های خبر، گزارش مکتوب و تصویری (عکس و فیلم)، مصاحبه، سرمقاله، یادداشت، پوستر، موشن گرافی، مستند و کلیپ برای دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

وی، با بیان اینکه آخرین فرصت ارسال آثار به دبیرخانه ۲۲ اسفندماه خواهد بود، اضافه کرد: آثار می‌بایست به همراه مستندات انتشار، حداکثر تا تاریخ اعلامی از طریق پیام رسان بله به نشانی k_emdademaamgilan@ ارسال گردد.

فتحی پور در پایان خاطر نشان کرد: پس از ارزیابی و داوری آثار ارسالی، منتخبین هر بخش معرفی و هدایایی به رسم یادبود به آنان تقدیم خواهد شد.