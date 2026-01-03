  1. استانها
انفجار گاز در پاکدشت؛بخشی از یک ساختمان سه طبقه فروریخت

پاکدشت- انفجار گاز در پاکدشت سبب ریزش بخشی از یک ساختمان سه طبقه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر وقوع انفجار گاز در پاکدشت، بخشی از یک ساختمان مسکونی سه‌طبقه دچار ریزش شد و خساراتی به این واحد وارد آمد.

این حادثه که در ساعات اخیر رخ داد، موجب تخریب قسمتی از ساختمان شد و بلافاصله نیروهای امدادی و آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

عوامل امدادی پس از حضور در صحنه، عملیات ایمن‌سازی محل و بررسی وضعیت ساختمان را در دستور کار قرار دادند.

بررسی دقیق علت وقوع حادثه همچنان ادامه دارد، خوشبختانه با حضور به‌موقع نیروهای امدادی، از گسترش خسارات بیشتر جلوگیری شد.

تاکنون گزارشی مبنی بر تلفات جانی اعلام نشده است، اما میزان خسارات مالی در حال برآورد است.

