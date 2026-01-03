روندهای مثبتی در حوزه بودجه وزارت ورزش آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله چمنگلی عصر شنبه در جلسه شورای اداری ادارهکل ورزش و جوانان مازندران، ضمن تبریک ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر، از برگزاری این نشست با حضور مدیران اسبق ادارهکل تقدیر کرد و افزود: انتقال تجربه و همافزایی میان مدیران گذشته و فعلی، مسیر توسعه ورزش و جوانان را هموارتر میکند.
وی با اشاره به برنامههای کلان وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: موضوعاتی نظیر مولدسازی، ماده ۲۷ و ماده ۵ از جمله محورهایی هستند که باید با جدیت بیشتری در استانها دنبال شوند و مدیران استانی توجه ویژهای به آن داشته باشند.
مدیرکل امور استانهای وزارت ورزش و جوانان همچنین با قدردانی از عملکرد مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در بخشهای مختلف گفت: با بهرهگیری از همه ظرفیتها و همراهی مدیران، میتوان شاهد رشد و توسعه هرچه بیشتر ورزش در این استان بود.
چمنگلی در پایان با اشاره به بهبود شرایط اعتباری وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: در حوزه بودجه، اعتبارات و حقوق و دستمزد کارکنان، روندهای مثبتی آغاز شده و امیدواریم در سالهای آینده وضعیت معیشتی کارکنان این وزارتخانه به شکل محسوسی ارتقا یابد.
مدیرکل امور استانهای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت مدیران باسابقه، گفت: تجربیات مدیران پیشکسوت میتواند نقش مؤثری در تحقق اهداف حوزه ورزش و جوانان استان مازندران ایفا کند.
