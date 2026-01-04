روایتی از خلوت معنوی معتکفان استان سمنان؛ همبستگی بر محور عبادت

خبرگزاری مهر، گروه استانها: نخستین روز آئین معنوی اعتکاف روز شنبه با حضور اقشار مختلف مردم و همزمان با سیزدهم رجب، سالروز ولادت با سعادت امیرالمومنین (ع) برگزار شد. آئینی معنوی و ویژه که از آن به خلوت معنوی انسان و تمرین تاب آوری و همبستگی یاد میشود.
آئین معنوی اعتکاف امسال هم مانند سالهای گذشته در تمام ۱۹ شهر استان سمنان با حضور پرشور مردم متدین و خداجوی استان در فضایی معنوی و سراسر شور و شوق، برگزار شد و مانند سالهای گذشته، حضور نسل جوان و دهه هشتادی و نودی ها در آن، از جمله نکات قابل توجه بود.
حضور تعداد قابل توجهی از دانش آموزان معتکف علیرغم ایام امتحانات حتی مسئولان برگزاری را هم غافلگیر کرد. دانش آموزانی که همان دهه هشتادیها و نودی هایی هستند که دشمن درباره شأن داستان سرایی میکند و از جدایی شأن از دین و اسلام و نظام، روایت دروغین سر میدهد.
حضور دانش آموزان در اعتکاف
معاون پرورشی آموزش و پرورش استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امسال شاهد استقبال گسترده دانش آموزان استان در مراسم معنوی اعتکاف هستیم، گفت: برای نخستین بار نام نویسی اعتکاف دانش آموزان در استان به صورت اینترنتی صورت گرفت و در نتیجه میتوان گفت که استان سمنان رتبه دوم تعداد معتکفان دانشآموز را در کشور به خود اختصاص داده است.
محمد کرمانی با بیان اینکه تمهیدات و برنامههای خوبی برای اعتکاف دانش آموزی در سراسر استان سمنان اندیشیده شده است، افزود: ۵۲ مسجد ویژه میزبانی از اعتکاف دانش آموزان پسر و دختر در سراسر استان سمنان آماده و از امروز میزبان دانش آموزان معتکف خواهد بود تا اعتکاف کنندگان به راحتی بتوانند در جمع دوستانهای در این مراسم معنوی حضور یابند.
پیش بینی میشود امسال بیش از سال گذشته معتکفان در مراسم اعتکاف حضور داشته باشند مراسمی که در ۱۷۰ مسجد استان سمنان در حال برگزاری است و تمهیدات لازم چه برای مقوله امنیت مساجد میزبان معتکفان و چه نیازهای غذایی، ویژه برنامههای فرهنگی، تبیینی و … اندیشیده شده است.
تمهیدات لازم اندیشیده شده است
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همه تمهیدات لازم برای سه روز برگزاری مراسم اعتکاف در ۱۹ شهر استان سمنان و هشت شهرستان اندیشیده شده است، گفت: محوریتبخشی به آیات قرآن کریم در برنامههای اعتکاف از جمله راهبردهای برگزاری این مراسم معنوی در سال جاری است.
حجت الاسلام علیرضا قنبری با بیان اینکه به دلیل تقارن ایام اعتکاف با ولادت با سعادت حضرت علی (ع) ویژه برنامههای تبیینی و فرهنگی خوبی در مساجد میزبان اعتکاف استان سمنان تدارک دیده شده است، ابراز کرد: تکریم پدران شهدای گرانقدر همزمان با روز پدر و گرامی داشت شهید سلیمانی در برنامههای امسال گنجانده شده که امروز در مساجد میزبان اعتکاف برگزار شد.
وی با بیان اینکه اجرای طرح «زندگی با آیهها» به مانند اعتکاف قبل از جمله دیگر برنامههای معنوی با هدف انس با قرآن و جاری کردن قرآن در زندگی است که برگزار میشود، افزود: ارائه خدمات مشاوره مذهبی و دعوت از افراد تازه مسلمان شده برای بیان خاطرات از دیگر برنامههای تدارک دیده شده برای اعتکاف امسال است.
برگزاری اعتکاف با ویژه برنامههای معنوی
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه امسال در همه ۱۹ شهر و هشت شهرستان استان اعتکاف برگزار میشود که نشان از ریشه دار بودن این مراسم معنوی در قلوب مردم استان است، گفت: تعمیق ارتباط معتکفان با معارف وحیانی و ترویج سبک زندگی قرآنی، بهویژه در میان نسل جوان و نوجوان از اهداف برگزاری این مراسم و همچنین رویدادهای تدارک دیده شده برای آن است.
قنبری با بیان اینکه شعار اعتکاف امسال با عنوان «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» اعلام شده است، ابراز کرد: تعالی معنوی فرد، زمینه همدلی اجتماعی، همافزایی ایمانی و تقویت روحیه ایستادگی فرهنگی در جامعه اسلامی محورهایی است که برای این شعار در سال جاری و با توجه به شرایط امروز جامعه در نظر گرفته شده است.
وی همچنین از اعتکاف به عنوان یک رویداد فرهنگی و اجتماعی و نمونهای از همبستگی اسلامی یاد کرد و افزود: اعتکاف صرفاً یک عبادت فردی و محدود به خلوت شخصی با خداوند متعال نیست، بلکه بستری مؤثر برای تقویت انسجام اجتماعی، تعمیق هویت دینی و افزایش استقامت فرهنگی در برابر چالشهای فکری و اجتماعی به شمار میرود.
برنامهریزی برای برگزاری اعتکاف در استان سمنان
دبیر شورای راهبردی اعتکاف استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تمام برنامهریزی لازم برای برگزاری مراسم اعتکاف در سراسر استان تدارک دیده شده است، گفت: همه هماهنگی برای نظم دهی و برگزاری منظم و بدون دغدغه اعتکاف سال جاری تدارک دیده شده و امروز معتکفان در فضایی مملو از معنویت و آرامش، در این مراسم معنوی حضور یافتند.
حجت الاسلام محمد ملکیان با بیان اینکه در تمام شهرهای استان سمنان شاهد برگزاری مراسم اعتکاف بودیم، افزود: برای حاضران در این رویداد که عمدتاً هم جوان و نوجوان هستند ویژه برنامههای معنوی و فرهنگی با رویکرد آموزشی و تربیتی تدارک دیده شده که در طول سه روز برگزار میشود.
وی افزود: مراسم سالگرد شهادت و یادبود شهید سلیمانی و روز پدر و همچنین پویشهای قرآنی مانند جز خوانی و تلاوت قرآن، زندگی با آیهها و … از جمله برنامههایی است که در این رویداد معنوی برگزار میشود.
حس و حال معتکفان
اما با حضور در مساجد استان سمنان و در بین معتکفان میتوان دریافت که شرایط اعتکاف امسال خوب است زهرا صدیقی نوجوان حاضر در این رویداد در گفتگو با خبرنگار مهر، میگوید: من برای دومین بار در این مراسم حاضر میشوم و به نسبت پارسال هم تعداد نفرات بیشتر شده و هم شرایط برگزاری اعتکاف بهتر شده است.
صدیقی با بیان اینکه حضور در این مراسم به او آرامش میدهد، بیان میکند: حضور در اعتکاف و روزه داری و عبادت و جمع خوانی قرآن و صحبت درباره احکام و اینکه بدانیم چقدر حتی فکر کردن به خداوند متعال در این روزهای ماه رجب ثواب دارد حس خوبی به آدم میدهد.
محدثه سهرابی دختر نوجوان دیگر حاضر در اعتکاف هم از حس و حال خوب و سبک بالی در اعتکاف صحبت میکند و میگوید: فضای معنوی خیلی خوبی اینجا فراهم است و همانطور که در بدو ورود مان هم میگفتند در واقع اعتکاف گوشه نشینی نیست بلکه یک عبادت جمعی و قدردانی از نعمات خداوند است.
اعتکاف معنوی و نیایش با خداوند
این ایام اما دقیقاً وسط امتحانات دانش آموزان است امیر محمد رضایی جوان حاضر در مراسم اعتکاف در شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، میگوید: همه کسانی که اینجا هستند کتابهایشان را آوردهاند و اتفاقاً اینجا خیلیها با هم دیگر درس هم میخوانند.
اما مسنتر ها هم در اعتکاف هستند. رضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعتکاف را نزدیکی به خداوند متعال میداند و میگوید: اعتکاف یک راز و نیاز درونی و عمیق با خداوند متعال است که به لحاظ روحی حال انسان را خوب میکند و روح انسان را جلا میدهد.
ابراهیمی انسان را به آئینه ای تشبیه میکند که بعد از مدتها بخار، خاک، آب و لک میگیرد و به مرور کدر میشود و نیاز به صیقل زدن دارد و میگوید: روح انسان با همین معنویات صیقل میخورد و به دور از گرفتاریهای زندگی و سختیها و دشواریها که همه شأن زنگارهای دنیوی زندگی هستند، انسان بار دیگر با روحی تازه به عالم زندگی باز میگردد.
