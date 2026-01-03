به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کلنگزنی ساخت مسجد امام حسن مجتبی (علیه السلام) ظهر شنبه در محله حسنآباد دلگان، با حضور مسئولان محلی و جمعی از اهالی منطقه برگزار شد.
حجتالاسلام بامری در این آئین، با تبریک فرارسیدن ایام پربرکت ماه رجب و به ویژه سیزدهم رجب، سالروز ولادت امیرالمؤمنین علی (ع)، آغاز ساخت این مسجد در چنین زمان معنوی را مبارک دانست.
وی با اشاره به ظرفیتهای مردمی منطقه، خاطرنشان کرد: این مسجد با همکاری و مشارکت مردم محلی پایهریزی شده که عملی بسیار پسندیده و خداپسندانه است.
بامری همچنین نقش مساجد را در تعالی معنویت جامعه حیاتی خواند و ابراز امیدواری کرد: این مکان مذهبی به زودی به بهرهبرداری رسیده و کانونی برای وحدت، عبادت و پیشرفت فرهنگی محله حسنآباد دلگان شود.
عبدالغفور حسینی، فرماندار دلگان نیز در این مراسم، از همراهی مردم و تلاشهای سایر دستگاههای اجرایی برای آغاز این پروژه فرهنگی تقدیر کرد و قول مساعدت برای تسریع در فرآیند ساخت را داد.
