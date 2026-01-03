  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۹

فیلم کوتاه «شاری» در سینما شستون سراوان روی پرده رفت

سراوان - فیلم کوتاه «شاری» در سینما شستون سراوان برای عموم مردم روی پرده رفت و با استقبال پرشور سراوانی ها مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «شاری» عصر شنبه در سینما شستون شهر سراوان برای عموم مردم روی پرده رفت و با استقبال پرشور سراوانی ها مواجه شد.

سینا مرزبان، نویسنده و کارگردان فیلم «شاری»، در حاشیه اکران این اثر در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: فیلم «شاری» در ژانر درام اجتماعی ساخته شده و تلاش دارد بخشی از واقعیت‌های پنهان جامعه را از زاویه نگاه فردی روایت کند، این اثر به مسئله قضاوت‌های ناعادلانه و پیامدهای آن بر سرنوشت انسان می‌پردازد؛ جایی که فرد ناچار می‌شود میان حفظ آبرو، باورهای شخصی و وجدان خود تصمیمی سرنوشت‌ساز بگیرد.

وی افزود: در شکل‌گیری داستان و فضای فیلم، توجه به بافت فرهنگی، اجتماعی و زیست بومی منطقه سراوان نقش مهمی داشته است، «شاری» صرفاً یک روایت فردی نیست، بلکه بازتابی از فشارهای اجتماعی و محدودیت‌هایی است که در بسیاری از جوامع محلی به اشکال مختلف وجود دارد.

مرزبان با اشاره به روند تولید فیلم بیان کرد: یکی از اهداف اصلی این پروژه، استفاده حداکثری از توان و استعدادهای بومی استان سیستان و بلوچستان بود، حضور جوانان هنرمند منطقه در بخش‌های مختلف بازیگری و عوامل فنی، ضمن تقویت هویت اثر، زمینه‌ای برای تجربه‌اندوزی و دیده‌شدن این ظرفیت‌ها فراهم کرد.

وی ادامه داد: تولید «شاری» با امکانات محدود اما با انگیزه و همدلی بالای گروه سازنده انجام شد و تلاش شد فضای فیلم تا حد امکان صادقانه، واقعی و نزدیک به زندگی روزمره مردم منطقه باشد.

مرزبان در پایان خاطرنشان کرد: اکران این فیلم در سینما شستون سراوان و همراهی گرم مردم فرهنگ‌دوست شهر، که به برگزاری سانس دوم انجامید، برای عوامل فیلم دلگرم‌کننده بود و نشان داد پرداختن به مسائل اجتماعی بومی می‌تواند با مخاطب ارتباط مؤثر برقرار کند.

