استانها مرکزی
۹ دی ۱۴۰۴، ۰:۲۸
تلاش راهداران برای برفروبی و برقراری تردد در محور خمین - الیگودرز
خمین- در این ویدئو تلاش راهداران برای برفروبی، و برقراری تردد برای مردم در محور خمین - الیگودرز را مشاهده میکنید.
