به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، چین تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا را به شدت محکوم کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه چین در این خصوص آمده است: ما عمیقاً شوکه شده‌ایم و استفاده آشکار آمریکا از زور علیه یک کشور مستقل و هدف قرار دادن رئیس جمهور آن را به شدت محکوم می‌کنیم.

این وزارتخانه تأکید کرد: اقدام سلطه‌جویانه آمریکا نقض خطرناک قوانین بین‌المللی، تجاوز به حاکمیت ونزوئلا و تهدیدی برای صلح و امنیت است. ما قویاً با اقدام آمریکا مخالفیم و از این کشور می‌خواهیم که به قوانین بین‌المللی پایبند باشد و نقض حاکمیت و امنیت سایر کشورها را متوقف کند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام کرد کشورش با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و مدعی شد نیکلاس مادورو و همسرش را بازداشت کرده است. اقدامی که با واکنش و مخالفت گسترده در سطح بین الملل مواجه شد.