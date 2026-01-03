به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، چین تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا را به شدت محکوم کرد.
در بیانیه وزارت امور خارجه چین در این خصوص آمده است: ما عمیقاً شوکه شدهایم و استفاده آشکار آمریکا از زور علیه یک کشور مستقل و هدف قرار دادن رئیس جمهور آن را به شدت محکوم میکنیم.
این وزارتخانه تأکید کرد: اقدام سلطهجویانه آمریکا نقض خطرناک قوانین بینالمللی، تجاوز به حاکمیت ونزوئلا و تهدیدی برای صلح و امنیت است. ما قویاً با اقدام آمریکا مخالفیم و از این کشور میخواهیم که به قوانین بینالمللی پایبند باشد و نقض حاکمیت و امنیت سایر کشورها را متوقف کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام کرد کشورش با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و مدعی شد نیکلاس مادورو و همسرش را بازداشت کرده است. اقدامی که با واکنش و مخالفت گسترده در سطح بین الملل مواجه شد.
