۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۶

چین: تجاوز آمریکا به ونزوئلا نقض خطرناک قوانین بین‌المللی است

وزارت خارجه چین اعلام کرد که پکن با تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا قاطعانه مخالف است و واشنگتن باید به قوانین بین‌المللی پایبند باشد و نقض حاکمیت و امنیت سایر کشورها را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، چین تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا را به شدت محکوم کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه چین در این خصوص آمده است: ما عمیقاً شوکه شده‌ایم و استفاده آشکار آمریکا از زور علیه یک کشور مستقل و هدف قرار دادن رئیس جمهور آن را به شدت محکوم می‌کنیم.

این وزارتخانه تأکید کرد: اقدام سلطه‌جویانه آمریکا نقض خطرناک قوانین بین‌المللی، تجاوز به حاکمیت ونزوئلا و تهدیدی برای صلح و امنیت است. ما قویاً با اقدام آمریکا مخالفیم و از این کشور می‌خواهیم که به قوانین بین‌المللی پایبند باشد و نقض حاکمیت و امنیت سایر کشورها را متوقف کند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام کرد کشورش با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و مدعی شد نیکلاس مادورو و همسرش را بازداشت کرده است. اقدامی که با واکنش و مخالفت گسترده در سطح بین الملل مواجه شد.

