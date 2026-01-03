به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری عصر شنبه در گفت‌وگوی با خبر ساعت ۱۶ رادیو قم، با اشاره به حوادث رخ‌داده در جریان ناآرامی‌های شب گذشته، اظهار کرد: در جریان این وقایع، یکی از عناصر وابسته به گروه‌ها و جریان‌های تروریستی هنگام حمل نارنجک دستی، بر اثر انفجار همان نارنجک در دستان خود جان خود را از دست داد.



وی با بیان اینکه بررسی ابعاد مختلف این حادثه بلافاصله در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گرفت، افزود: در این ناآرامی‌ها، یک نوجوان ۱۷ ساله نیز بر اثر اصابت گلوله مجروح شد که متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده، جان باخت.



معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم با اشاره به نتایج بررسی‌های اولیه خاطرنشان کرد: شواهد و اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که این نوجوان با شلیک مستقیم عناصر معاند مجروح شده و جان خود را از دست داده است.



حیدری با تأکید بر ادامه روند بررسی‌های تخصصی و تکمیلی گفت: جزئیات دقیق نحوه هدف قرار گرفتن این نوجوان و ابعاد مربوط به این حادثه، پس از تکمیل بررسی‌ها، متعاقباً از سوی مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.



وی همچنین بر پیگیری جدی عوامل دخیل در ناآرامی‌های شب گذشته تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با حساسیت و دقت، ابعاد مختلف این حوادث را در حال بررسی دارند.