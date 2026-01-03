به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی، در دیدار استاندار زنجان با اصناف، با اشاره به اصلاحات اقتصادی و سیاستهای دولت اظهار داشت: اصلاح قیمت برخی اقلام ضروری مانند روغن و برنج در حال انجام است و این اقدامات به نفع اقتصاد کشور و کاهش فشار بر مردم است.
وی همچنین به حمایتهای دولت از اصناف استان اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه معافیتهای مالیاتی و تسهیلات، بخش خصوصی و اصناف را همراهی میکند. در لایحه بودجه سال آینده، ۴۵ همت برای استان زنجان پیشبینی شده تا حمایتهای لازم از بخشهای مختلف اقتصادی انجام شود.
معاون استاندار زنجان بر ضرورت همکاری دستگاههای مختلف استان از جمله میراث فرهنگی، شهرداری و بهداشت و درمان برای حل مشکلات تأکید کرد و افزود: با همافزایی و همفکری میتوان تصمیمات مؤثرتری برای رفع مسائل اقتصادی و اجتماعی اتخاذ کرد.
وی درباره واردات اقلام اساسی شامل برنج، گوشت، حبوبات و روغن گفت: هماهنگی لازم با صادرکنندگان انجام خواهد شد تا این کالاها به موقع در بازار عرضه شوند.
مرادخانی همچنین به برخی مطالبات اصناف اشاره کرد و افزود: کمبود کاغذ و مشکلات بستهبندی محصولات تولیدی استان در حال پیگیری است و انتقال میدان قدیم میوه و ترهبار به میدان جدید انجام شده و هماهنگیهای لازم برای رفع مشکلات احتمالی صورت گرفته است.
حمایت از نانوایان و تولیدکنندگان مرغ و تخممرغ در دستور کار است
وی در خصوص وضعیت بازار مرغ و نانوایان گفت: حمایت از نانوایان و تولیدکنندگان مرغ و تخممرغ در دستور کار است و قیمتها بر اساس فاکتورهای اتحادیهها تعیین میشود تا هم تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان از آن بهرهمند شوند.
در ادامه جلسه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، بر اهمیت همکاری بخش دولتی و خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی و رفاه مردم تأکید کرد و افزود: ساماندهی دستفروشان و عرضهکنندگان میوه و ترهبار با همکاری شهرداری و اتحادیهها در حال انجام است.
امیر علی مسیبی همچنین درباره وضعیت تولید مرغ و سود مرغداران گفت: افزایش سود مرغداران به صورت چند مرحلهای انجام شده تا تولید با قیمت تمامشده کنترل شود. نمایندگان اتحادیهها در جلسات ستاد تنظیم بازار حضور دارند و پیشنهاد شده روسای اتحادیهها نیز در این جلسات شرکت کنند تا تصمیمگیریها دقیقتر و کارشناسیتر انجام شود.
رییس اتاق اصناف زنجان نیز در ادامه جلسه به پیشینه و سابقه دیرینه و مذهبی بازار زنجان، گفت: این سابقه به چند صد سال قبل برمیگردد و بازاریان زنجان در تاریخ انقلاب اسلامی نیز نقش مهمی داشته اند.
سجاد مقدمی افزود: بازار زنجان به عنوان یکی از پایگاههای اصلی انقلاب اسلامی معرفی شده و نقش مهمی در حمایت از نظام جمهوری اسلامی داشته است.
وی به بحرانها و چالشهای فعلی اشاره کرد و گفت: دخالتهای بیجای وزارتخانههای مختلف در امور بازار، خارج از ضوابط قانون نظام صنفی بوده و باعث بروز مشکلاتی در تصمیمگیری شده است که برای عبور از شرایط فعلی نیازمند همدلی، هماهنگی و عقلانیت هستیم.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان ادامه داد: جنگ اقتصادی دشمنان در کشور نمود دارد و هوشیاری در برابر این تهدید مورد تاکید است.
مقدمی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی افزود: اتخاذ تصمیمات عاجل و لازم برای مقابله با بحرانها ضروری است.
