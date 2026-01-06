قیمت جدید انواع حبوبات اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق جدیدترین نرخنامه سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، قیمت انواع حبوبات بسته بندی شرکتی به شرح زیر اعلام شد:

ارزن با پوست ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۷۸ هزار و ۲۰۰ تومان / درجه ۲ کیلویی ۷۲ هزار و ۲۰۰ تومان

جو پرک ۲۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان

جو پرک ۴۵۰ گرمی درجه یک کیلویی ۳۷ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۳۵ هزار تومان

جو پرک بسته ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۷۲ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۶۶ هزار تومان

جو دوسر پرک ۴۵۰ گرمی درجه یک کیلویی ۴۵۰ گرمی ۱۳۶ هزار و ۸۰۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان

جو دو سرپرک ۳۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۹۱ هزار و ۹۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۸۱ هزار و ۹۰۰ تومان

جو پوست کنده ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۷۲ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۶۶ هزار تومان

جو بلغور ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۷۲ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۶۶ هزار تومان

دال عدس ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۳۸ هزار و ۲۰۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان

ذرت خشک وارداتی ۴۵۰ گرمی درجه یک کیلویی ۷۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان

ذرت خشک وارداتی ۷۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۷۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۶۴ هزار تومان

ذرت خشک وارداتی ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۳۸ هزار و ۲۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۱۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان

زرشک پلویی ۲۵۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۶۹ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۲۴۹ هزار تومان

زرشک پلویی ۵۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۵۰۶ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۴۶۶ هزار تومان

زرشک پلویی ۱۰۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۹۹۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۹۲۰ هزار تومان

سویا ۲۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان

سویا ۲۵۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۹ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۲۷ هزار تومان

سویا ۴۵۰ گرمی درجه یک کیلویی ۵۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۴۷ هزار تومان

سویا ۷۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۷۷ هزار و ۷۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۷۱ هزار و ۷۰۰ تومان

سویا ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۹۹ هزار و ۳۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۹۱ هزار و ۳۰۰ تومان

عدس درشت ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۵۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۴۵ هزار تومان

عدس ریز ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۵۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۴۵ هزار تومان

گندم با پوست ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۵۲ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۴۸ هزار تومان

گندم بلغور ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان

گندم پوست کنده ۹۰۰ گرمی، درجه یک کیلویی ۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان

لپه باقلا زرد ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۱۹۴ هزار و ۹۰۰ تومان

لپه درشت ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۷۲ هزار و ۹۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۱۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان

لپه ریز ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان / درجه دو کیلویی کیلویی ۲۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان

لوبیا چشم بلبلی ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۸۸ هزار و ۶۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۱۷۸ هزار و ۶۰۰ تومان

لوبیا چیتی ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۳۶۷ هزار و ۲۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۳۳۷ هزار و ۲۰۰ تومان

لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۸۸ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۲۶۸ هزار تومان

لوبیا عروس ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۹۳ هزار و ۶۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۲۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان

لوبیا قرمز قمی ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۳۲۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۳۰۵ هزار تومان

لوبیا قرمز کپسولی ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۳۳۰ هزار و ۴۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۳۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان

لوبیا کشاورزی ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۴۰۹ هزار و ۲۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۳۷۹ هزار و ۲۰۰ تومان

لیمو عمانی ۱۵۰ گرمی درجه یک کیلویی ۸۱ هزار و ۳۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۷۶ هزار و ۳۰۰ تومان

لیمو عمانی ۳۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۶۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۵۰ هزار تومان

لیمو عمانی ۴۵۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۲۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان

لیموعمانی ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۴۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۴۴۷ هزار و ۷۰۰ تومان

ماش ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۹۳ هزار و ۸۰۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۸۳ هزار و ۸۰۰ تومان

نخود و لوبیا ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۰۹ هزار و ۶۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۱۸۹ هزار و ۶۰۰ تومان

نخود ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۷۲ هزار و ۸۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۱۶۲ هزار و ۸۰۰ تومان