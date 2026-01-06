قیمت جدید انواع حبوبات اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق جدیدترین نرخنامه سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران، قیمت انواع حبوبات بسته بندی شرکتی به شرح زیر اعلام شد:
ارزن با پوست ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۷۸ هزار و ۲۰۰ تومان / درجه ۲ کیلویی ۷۲ هزار و ۲۰۰ تومان
جو پرک ۲۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان
جو پرک ۴۵۰ گرمی درجه یک کیلویی ۳۷ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۳۵ هزار تومان
جو پرک بسته ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۷۲ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۶۶ هزار تومان
جو دوسر پرک ۴۵۰ گرمی درجه یک کیلویی ۴۵۰ گرمی ۱۳۶ هزار و ۸۰۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان
جو دو سرپرک ۳۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۹۱ هزار و ۹۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۸۱ هزار و ۹۰۰ تومان
جو پوست کنده ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۷۲ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۶۶ هزار تومان
جو بلغور ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۷۲ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۶۶ هزار تومان
دال عدس ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۳۸ هزار و ۲۰۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان
ذرت خشک وارداتی ۴۵۰ گرمی درجه یک کیلویی ۷۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان
ذرت خشک وارداتی ۷۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۷۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۶۴ هزار تومان
ذرت خشک وارداتی ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۳۸ هزار و ۲۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۱۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان
زرشک پلویی ۲۵۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۶۹ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۲۴۹ هزار تومان
زرشک پلویی ۵۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۵۰۶ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۴۶۶ هزار تومان
زرشک پلویی ۱۰۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۹۹۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۹۲۰ هزار تومان
سویا ۲۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان
سویا ۲۵۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۹ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۲۷ هزار تومان
سویا ۴۵۰ گرمی درجه یک کیلویی ۵۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۴۷ هزار تومان
سویا ۷۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۷۷ هزار و ۷۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۷۱ هزار و ۷۰۰ تومان
سویا ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۹۹ هزار و ۳۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۹۱ هزار و ۳۰۰ تومان
عدس درشت ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۵۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۴۵ هزار تومان
عدس ریز ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۵۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۴۵ هزار تومان
گندم با پوست ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۵۲ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۴۸ هزار تومان
گندم بلغور ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان
گندم پوست کنده ۹۰۰ گرمی، درجه یک کیلویی ۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان
لپه باقلا زرد ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۱۹۴ هزار و ۹۰۰ تومان
لپه درشت ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۷۲ هزار و ۹۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۱۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان
لپه ریز ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان / درجه دو کیلویی کیلویی ۲۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان
لوبیا چشم بلبلی ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۸۸ هزار و ۶۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۱۷۸ هزار و ۶۰۰ تومان
لوبیا چیتی ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۳۶۷ هزار و ۲۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۳۳۷ هزار و ۲۰۰ تومان
لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۸۸ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۲۶۸ هزار تومان
لوبیا عروس ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۹۳ هزار و ۶۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۲۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان
لوبیا قرمز قمی ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۳۲۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۳۰۵ هزار تومان
لوبیا قرمز کپسولی ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۳۳۰ هزار و ۴۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۳۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان
لوبیا کشاورزی ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۴۰۹ هزار و ۲۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۳۷۹ هزار و ۲۰۰ تومان
لیمو عمانی ۱۵۰ گرمی درجه یک کیلویی ۸۱ هزار و ۳۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۷۶ هزار و ۳۰۰ تومان
لیمو عمانی ۳۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۶۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۵۰ هزار تومان
لیمو عمانی ۴۵۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۲۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان
لیموعمانی ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۴۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۴۴۷ هزار و ۷۰۰ تومان
ماش ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۹۳ هزار و ۸۰۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۸۳ هزار و ۸۰۰ تومان
نخود و لوبیا ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۲۰۹ هزار و ۶۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۱۸۹ هزار و ۶۰۰ تومان
نخود ۹۰۰ گرمی درجه یک کیلویی ۱۷۲ هزار و ۸۰۰ تومان / درجه دو کیلویی ۱۶۲ هزار و ۸۰۰ تومان
