از پویش پخت «نان مرتضی علی» تا ارائه ۱۱۰ خدمت جهادی رایگان در یزد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: در میانه سرمای سوزان کویر، جایی که آفتاب بر گنبدهای فیروزهای و دیوارهای خشتی میتابد، مردمانی زندگی میکنند که جهاد را نه در شعار، که در عرصه عمل و خدمت به هم نوع تعریف کردهاند.
این بار، همزمان با ولادت حضرت علی علیه السلام و ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، سکوی ایفای این رسالت، آستان مقدس امامزاده سید جعفر محمد (ع) یزد شد، تا بار دیگر، همت مردم یزد در میدان عملِ بیمنت و خدمت جهادی به تماشا گذاشته شود.
کار جهادی، بخشی از هویت روزمره یزدیها
از صبح امروز شنبه سیزدهم دی، آستان امامزاده، صحنه گردهمایی مردان و زنانی بود که میراثداران حقیقی فرهنگ کار برای خدا و خدمت به خلق هستند که این خصلت و رفتار را از پیشوای خود امیر مؤمنان آموختند و آن خدمت به مردم است.
امروز و همزمان با این ایام فرخنده گروههای جهادی یزد با برپایی غرفههای خدمترسانی در آستان امامزاده سیدجعفرمحمد (ع)، اقدام به ارائه خدمات رایگان از جمله پخت هزاران نان صلواتی، ویزیت پزشکی، مشاوره و آرایشگری به مردم کردند.
پخت و توزیع ۱۰ هزار نان صلواتی همزمان با ولادت امام علیه السلام در یزد
تولیت آستان مقدس امامزاده سیدجعفرمحمد (ع) در یزد، در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک عید ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر با تجلیل از روحیه جهادی مردم یزد گفت: آنچه امروز در اینجا شاهد آن هستیم، تبلور روحیه سخاوت و خدمت به مردم یزد بوده است که در تاریخ این سرزمین ریشه دارد.
حجتالاسلام سیدناصر حیدری، به یاد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، گروههای جهادی سرداران شهید حسن و اصغر انتظاری و همچنین گروه جهادی شهدای صنف نانوایان شهرستان یزد، پویش پخت نان صلواتی را به همراه خدمات جهادی دیگر در آستان این امامزاده برگزار کردند.
وی با اشاره به خودجوش بودن این حرکت مردمی جهت ارائه خدمت رایگان به مردم افزود: این پویش، با حضور داوطلبانه از اصناف مختلف شکل گرفته است. در این برنامه، حدود ۱۰ غرفه تخصصی خدمترسانی رایگان دایر و برپا شده است.
حیدری ادامه داد: قلب تپنده این جریان، پویش پخت و توزیع حدود ۹ تا ۱۰ هزار عدد نان صلواتی در پویش نان مرتضی علی به دستان نانوایان یزدی است.
تولیت آستان امامزاده سیدجعفرمحمد (ع) یزد، برپایی موکب پذیرایی، ویزیت رایگان پزشکی، مشاورههای تخصصی حقوقی و روانشناسی، دوخت رایگان چادر، واکس صلواتی و آرایشگری صلواتی از دیگر بخشهای این برنامهها عنوان کرد.
حیدری با اشاره به ویژگیهای خاص این برنامه گفت: جهادگران یزدی، این خدمت را با حِس و حال خاص خود و به یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی انجام میدهند.
وی ادامه داد: همچنین چایخانه حضرتی این آستان برپا شده تا فضای دلنشین را برای مردم و مسافران در این هوای سرد و مناسبتهای پیشرو فراهم آورد و یادآور رسم دیرینه مهماننوازی یزدیها در کاروانسراهای تاریخی باشد.
حیدری ادامه داد: این غرفهها از صبح فعال بودهاند و تا آخر شب ادامه دارد، جهادگران به صورت شیفتبندی شده با حوصله و مِهر معروف یزدیها، به مردم خدمت کردند.
نذر یک آرایشگر جهادی: خدمت رایگان به یاد سردار دلها
یکی از آرایشگران جهادی در غرفه آرایشگاه صلواتی که مشغول اصلاح شهروندان یزدی بود، در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: امروز به مناسبت ولادت مولا علی (ع) و به یاد سردار سلیمانی، نذر کردهایم ۱۱۰ خدمت رایگان آرایشگری به هموطنان عزیز ارائه دهیم. در تلاش هستیم در توان خود با اصلاح یک مو و با نیت خالص باشد، برای رضای خدا به مردم ولایتمدار یزد خدمت کنیم.
ارائه خدمات مشاوره رایگان از نیازهای کنونی جامعه
در غرفه مرکز مشاوره و پاسخگویی روانشناس یزدی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سلامت روان جامعه، بنیان سلامت جامعه است، ادامه داد: ما در این پویش، ۱۱۰ خدمت مشاوره رایگان را ارائه میکنیم. این خدمات تنها یک عدد نیست؛ بلکه نشاندهنده عزم ما برای ترویج فرهنگ گفتوگو، مصالحه، همدلی حل اختلاف و مشکل مردم است.
وی افزود: خدمت جهادی ما در این عرصه تشخیص نیاز مردم در حال حاضر است با توجه به افزایش آسیبهای متعدد اجتماعی در جامعه است و آماده هستیم با تمام وجود جامعه را در این امر یاری دهیم تا به دریافت یک راهنمایی و مشاوره صحیح برای آرامش خود و جامعه تصمیم درست بگیرند.
هوای آستان مقدس امامزاده سیدجعفرمحمد (ع) امروز در زمستان سرد، آمیختهای از بوی نانِ گرم تنوری که از تنورهای سنتی برمیآمد و عطر چایِ تازه چایخانه حضرتی بود، بانوان یزدی با سادگی و متانت، پشت چرخهای خیاطی نشستهاند و پارچهها را به چادرهای فاطمی تبدیل میکردند. غرفه پزشکی، میزبان کسانی است که شاید فرصت یا تمکن ویزیت پزشک را ندارند و اینجا با رویی گشاده از آنها پذیرایی میشود.
این صحنه، روایتی گویا از تاروپود فرهنگی است که در آن، کار جهادی بخشی از هویت روزمره است. یزدیها امروز ثابت کردند که مکتب حضرت علی (ع) را به درستی از حاج قاسم فراگرفتهاند و همواره در خدمت مردم خود هستند.
