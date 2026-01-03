پویش درختکاری به یاد شهدای مقاومت در مهریز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا باقری فهرجی عصر شنبه در آئین درختکاری به یاد شهدای مقاومت در مهریز گفت: اجرای طرح ملی مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور وارد دومین سال اجرای خود شده و با قوت و همکاری مردم و مسئولان در استان یزد نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه کاشت نهال در مناطق مختلف استان یزد و تحقق کامل این هدف مهم بدون شک نیازمند همراهی مردم، دستگاه‌ها و بخش خصوصی است بر فرهنگ سازی و توسعه فضای سبز در ۱۲ شهرستان استان تاکید کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد با اشاره به اجرای طرح ملی مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور، گفت: ۵۰۰ هزار اصله نهال تا پایان سال ۱۴۰۴ در این استان کاشته می‌شود.

باقری با اشاره به اهمیت توسعه فضای سبز و مشارکت مردمی در حفظ منابع طبیعی تصریح کرد: به مناسبت روز پدر و ولادت حضرت علی (ع) عملیات نهال‌کاری و درختکاری را به یاد شهدای مقاومت انجام شد و این اقدام در راستای فرهنگ‌سازی و ترویج مشارکت اجتماعی در حفاظت از طبیعت است.

باقری به پیوند توسعه انرژی‌های پاک با فضای سبز اشاره کرد و گفت: در طرح‌های خورشیدی پیش‌بینی شده است که به ازای هر مگاوات نیروگاه خورشیدی، یک هکتار درختکاری یا ۱۰ هکتار عملیات بذرکاری با مشارکت بهره‌برداران انجام می‌شود که گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد از اجرای عملیات گسترده بذرکاری خبر داد و گفت: در مهریز دست‌کم ۴۰۰ هکتار عملیات بذرکاری برنامه‌ریزی شده که با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی به خوبی اجرا خواهد شد.

آئین درختکاری به یاد شهدای مقاومت در مهریز با مشارکت مسئولان و دوستداران طبیعت برگزار شد و جلوه‌ای از پیوند ارزش‌های دینی، فرهنگ ایثار و مسؤولیت پذیری اجتماعی در حفظ محیط زیست به نمایش گذاشته شد.