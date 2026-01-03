آئین تجلیل از ۲ پدر شهید در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه شامگاه شنبه در این مراسم در جمع معتکفین دانش آموز، ضمن تبریک میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسلام و روز پدر، ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش را گرامی داشت و اظهار کرد: روح بلند همه شهدا، بهویژه سردار دلها، همواره الهامبخش عزت، اقتدار و استقلال ملت ایران است.
حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی با اشاره به جایگاه رفیع پدر و مادر در تعالیم اسلامی افزود: قرآن کریم پس از توحید، بر شکرگزاری و احسان به والدین تأکید کرده و حتی کوچکترین بیاحترامی به پدر و مادر را نهی فرموده است.
وی گفت: پدران نقش محوری در تربیت نسل صالح و آیندهساز جامعه دارند و شهدا، حاصل تربیت صحیح و ایمانی پدران و مادرانی فداکار هستند.
امام جمعه گناوه با تأکید بر اینکه خانوادههای معظم شهدا به تعبیر امام خمینی (ره) «چشم و چراغ ملت» هستند، تصریح کرد: عزت و امنیت امروز کشور مرهون ایثار شهدا و صبر و استقامت خانوادههای آنان است و تجلیل از پدران شهدا، ادای دِینی کوچک در برابر این مجاهدتهای بزرگ محسوب میشود.
در ادامه این مراسم که با حضور روحانیون، هیئت امنای مسجد، مسئولان فرهنگی شهرستان و جمعی از معتکفین دانشآموز با همراهی رئیس اداره تبلیغات اسلامی و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان، به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین (ع) و روز پدر همزمان با سراسر کشور برگزار شد، از پدر شهید «یونس شهابیزاده» و شهید «عبدالحسین شیخ زاده» از شهدای والامقام شهرستان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
نظر شما