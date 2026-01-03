اهل سنت در حمایت از ولایت فقیه و انقلاب اسلامی ایستاده است

شیخ حسین بازماندگان، در حاشیه برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت شهید سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور در این آئین، ادای احترام به سرداران رشید اسلام، بهویژه شهید حاج قاسم سلیمانی است؛ مجاهدی که راه مقاومت، ایستادگی و ولایتمداری را به همگان آموخت و امروز وظیفه ماست که بهعنوان شاگردان و پیروان ولایت، این مسیر را ادامه دهیم.
وی با تأکید بر وحدت امت اسلامی افزود: ما آمدهایم تا به همگان نشان دهیم اهلسنت با افتخار در کنار خواهران و برادران شیعه در ایران بزرگ اسلامی زندگی میکنند و به کوری چشم دشمنان، همواره در حمایت از ولایت فقیه و در مسیر انقلاب اسلامی تا پای جان ایستادهاند.
مدیر مرکز اسلامی غرب استان هرمزگان درباره نقش جوانان در حفظ جبهه مقاومت، بر اهمیت «تبیین» تأکید کرد و گفت: بزرگان و نخبگان دینی باید با تبیین صحیح، ارائه راه و اخلاق پیامبر اکرم (ص)، امام راحل (ره) و سرداران رشید اسلام، بهویژه حاج قاسم سلیمانی که با اخلاق و رفتار خود جوانان را جذب میکرد، نسل جوان را نسبت به آرمانهای مقاومت آگاه و همراه کنند.
