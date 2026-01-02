به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز جمعه در گفتگویی رسانهای اعلام کرد: چهار محکوم به قصاص که به ترتیب ۱۴ سال، ۱۱ سال، ۸ سال و ۶ سال در زندان به سر میبردند با تلاشهای مستمر قاضی شعبه سوم اجرای احکام ویژه قصاص دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و جلب رضایت اولیای دم، از چوبه دار رهایی یافتند.
وی با اشاره به سیاستهای قوه قضائیه در ترویج فرهنگ صلح و سازش گفت: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر تلاش حداکثری برای ایجاد سازش در پروندههای قصاص، حجتالاسلام و المسلمین جعفر گعیدی، قاضی شعبه سوم اجرای احکام ویژه قصاص، طی یک ماه و با برگزاری جلسات متعدد گفتگو با اولیای دم، موفق شد چهار پرونده قصاص را به سازش ختم کند.
دادستان مرکز استان افزود: این موفقیت نتیجه تلاشهای فراوان قاضی پرونده و همکاران وی بود که با دعوت از خانوادههای اولیای دم و پیگیری مستمر، رضایت آنان را جلب کردند؛ اقدامی ارزشمند که منجر به نجات جان چهار انسان و بازگشت آنان به زندگی عادی شد.
خلفیان با اشاره به نقش مهم گذشت اولیای دم گفت: این اقدام انساندوستانه، جلوهای از فرهنگ بخشش در جامعه است و مسیر بازگشت این افراد به کانون خانواده را هموار کرد. وی افزود: پس از طی مراحل قانونی، این چهار نفر از زندان آزاد شدند و به خانوادههای خود بازگشتند؛ رخدادی که پیامآور امید، اصلاح و بازگشت دوباره به زندگی است.
وی همچنین اعلام کرد: اقدامات شعبه سوم اجرای احکام ویژه قصاص تنها به این چهار پرونده محدود نبوده و طی یک سال و نیم گذشته، نزدیک به ۲۰ پرونده قصاص با تلاشهای انجامشده به صلح و سازش منجر شده است.
دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر آثار مثبت صلح و سازش در کاهش تنشهای اجتماعی گفت: این رویکرد از آموزههای مهم دین مبین اسلام است و نقش مهمی در تحکیم امنیت روانی جامعه دارد. وی اقدامات حجتالاسلام گعیدی را در این زمینه «مطلوب و اثرگذار» توصیف کرد.
خلفیان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضائی استان خوزستان با جدیت از هر اقدامی که منجر به اصلاح ذاتالبین، کاهش اختلافات و جلوگیری از خشونت شود حمایت میکند و این رویکرد در دستور کار دادسراهای سراسر استان قرار دارد.
