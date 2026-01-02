  1. استانها
۴ محکوم به قصاص در خوزستان با صلح و سازش از چوبه‌دار رهایی یافتند

اهواز – دادستان مرکز استان خوزستان از رهایی چهار محکوم به قصاص پس از سال‌ها تحمل حبس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: چهار محکوم به قصاص که به ترتیب ۱۴ سال، ۱۱ سال، ۸ سال و ۶ سال در زندان به سر می‌بردند با تلاش‌های مستمر قاضی شعبه سوم اجرای احکام ویژه قصاص دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و جلب رضایت اولیای دم، از چوبه دار رهایی یافتند.

وی با اشاره به سیاست‌های قوه قضائیه در ترویج فرهنگ صلح و سازش گفت: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر تلاش حداکثری برای ایجاد سازش در پرونده‌های قصاص، حجت‌الاسلام و المسلمین جعفر گعیدی، قاضی شعبه سوم اجرای احکام ویژه قصاص، طی یک ماه و با برگزاری جلسات متعدد گفتگو با اولیای دم، موفق شد چهار پرونده قصاص را به سازش ختم کند.

دادستان مرکز استان افزود: این موفقیت نتیجه تلاش‌های فراوان قاضی پرونده و همکاران وی بود که با دعوت از خانواده‌های اولیای دم و پیگیری مستمر، رضایت آنان را جلب کردند؛ اقدامی ارزشمند که منجر به نجات جان چهار انسان و بازگشت آنان به زندگی عادی شد.

خلفیان با اشاره به نقش مهم گذشت اولیای دم گفت: این اقدام انسان‌دوستانه، جلوه‌ای از فرهنگ بخشش در جامعه است و مسیر بازگشت این افراد به کانون خانواده را هموار کرد. وی افزود: پس از طی مراحل قانونی، این چهار نفر از زندان آزاد شدند و به خانواده‌های خود بازگشتند؛ رخدادی که پیام‌آور امید، اصلاح و بازگشت دوباره به زندگی است.

وی همچنین اعلام کرد: اقدامات شعبه سوم اجرای احکام ویژه قصاص تنها به این چهار پرونده محدود نبوده و طی یک سال و نیم گذشته، نزدیک به ۲۰ پرونده قصاص با تلاش‌های انجام‌شده به صلح و سازش منجر شده است.

دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر آثار مثبت صلح و سازش در کاهش تنش‌های اجتماعی گفت: این رویکرد از آموزه‌های مهم دین مبین اسلام است و نقش مهمی در تحکیم امنیت روانی جامعه دارد. وی اقدامات حجت‌الاسلام گعیدی را در این زمینه «مطلوب و اثرگذار» توصیف کرد.

خلفیان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضائی استان خوزستان با جدیت از هر اقدامی که منجر به اصلاح ذات‌البین، کاهش اختلافات و جلوگیری از خشونت شود حمایت می‌کند و این رویکرد در دستور کار دادسراهای سراسر استان قرار دارد.

