اعتکاف میلیونی جلوه عینی پیوند معنویت، ولایت و استقامت در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا تکیهای در مراسم آئین ملی شکوه ایمان در جنع معتکفین مسجد امام حسن عسکری علیهالسلام، با بیان اینکه نزدیک به ۱۲ هزار مسجد در شهرها، شهرستانها، بخشها و روستاهای سراسر کشور میزبان معتکفان هستند، اظهار کرد: حضور گسترده جوانان متدین، متعبد و معنویتگرا در این آئین عبادی، نشاندهنده عطش عمیق جامعه اسلامی ایران برای زیست مؤمنانه و خداجویانه است.
وی با تأکید بر اینکه اعتکاف بستری برای تمرین «زندگی با خدا» است، افزود: این جمعیت میلیونی تنها بخش کوچکی از خیل عظیم علاقهمندان به معنویت در کشور است، چرا که بسیاری از افراد با وجود علاقه قلبی، به دلیل مشغلهها و مسئولیتهای زندگی امکان حضور در این آئین را پیدا نمیکنند.
وی با اشاره به پیوند عمیق اعتکاف با آموزههای ولایت، تصریح کرد: سلوک اعتکاف بر مدار ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) معنا پیدا میکند، همان حقیقتی که پیامبر اکرم (ص) از آن به «علی مع الحق و الحق مع علی» یاد کردند و تجسم عینی حق را در وجود آن حضرت معرفی فرمودند.
تکیهای با اشاره به شکلگیری نظام سیاسی اسلام در عصر حاضر گفت: پس از گذشت بیش از ۱۴ قرن، امروز شاهد تحقق حاکمیت دینی در قالب جمهوری اسلامی ایران هستیم، نظامی که به رهبری امام راحل (ره) بنیان نهاده شد و در امتداد ولایت عظمی، با نیابت ولیفقیه از سوی حضرت ولیعصر (عج) مسیر خود را ادامه میدهد.
وی اعتکاف را یکی از جلوههای سیاسی اجتماعی اسلام دانست و افزود: این آئین عبادی صرفاً یک عمل فردی نیست، بلکه بسترساز شکلگیری اتحاد مقدس بر محور توحید است؛ اتحادی که ریشه در کلمه توحید دارد و میتواند استقامت همهجانبه در عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و فردی را به همراه داشته باشد.
رئیس ستاد مرکزی اعتکاف با اشاره به همزمانی ایام اعتکاف با سالروز گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: مکتب شهید سلیمانی، مکتبی برگرفته از سیره امیرالمؤمنین (ع) و جلوهای از سربازی خالصانه در مسیر ولایت بود و یادوارههای این شهید والامقام در سراسر کشور، در همین بستر معنوی در حال برگزاری است.
وی با تأکید بر اینکه اعتکاف ذاتاً با معنویت، خداجویی و اخلاق گره خورده است، خاطرنشان کرد: از دل این معنویت، ضرورتهای اساسی نظام اسلامی همچون وحدت، استقامت و مسئولیتپذیری اجتماعی زاده میشود و ملت ایران در آخرالزمان نقش بیبدیلی در زمینهسازی ظهور حضرت صاحبالزمان (عج) ایفا میکند.
حجتالاسلام والمسلمین تکیهای در پایان با ابراز شکرگزاری نسبت به توفیق برگزاری این سنت حسنه نبوی گفت: سجده شکر بر درگاه الهی بهجا میآوریم که چنین ظرفیتی عظیم برای احیای معنویت در جامعه اسلامی فراهم شده و امیدواریم با بهرهمندی از بیانات و افاضات عالمان برجسته و شخصیتهای ولایتمدار، برکات اعتکاف بیش از پیش به سوی تحقق جامعه مهدوی سوق داده شود.
قم- رییس ستاد مرکزی اعتکاف با اشاره به برگزاری گسترده مراسم اعتکاف در سراسر کشور، این حضور میلیونی را نماد زنده معنویتگرایی، ولایتمداری و انسجام دینی ملت ایران دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا تکیهای در مراسم آئین ملی شکوه ایمان در جنع معتکفین مسجد امام حسن عسکری علیهالسلام، با بیان اینکه نزدیک به ۱۲ هزار مسجد در شهرها، شهرستانها، بخشها و روستاهای سراسر کشور میزبان معتکفان هستند، اظهار کرد: حضور گسترده جوانان متدین، متعبد و معنویتگرا در این آئین عبادی، نشاندهنده عطش عمیق جامعه اسلامی ایران برای زیست مؤمنانه و خداجویانه است.
نظر شما