مهاجم جوان استقلال خوزستان به پیکان تهران پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت احمدی، مهاجم تیم فوتبال استقلال خوزستان، پس از دریافت بخشی از مطالبات مالی خود، قراردادش را بهصورت یکطرفه با این باشگاه فسخ کرد و از جمع آبیپوشان خوزستان جدا شد.
این بازیکن ۲۱ ساله در نیمفصل نخست رقابتها عملکرد درخشانی داشت و موفق شد سه گل حساس برای تیمش به ثمر برساند تا در زمره بازیکنان مؤثر استقلال خوزستان قرار گیرد.
احمدی پس از جدایی از این تیم، با امضای قراردادی رسمی به پیکان تهران پیوست و قرار است در نیمفصل دوم لیگ برتر با پیراهن این تیم به میدان برود.
گفته میشود جدایی این مهاجم جوان در حالی رقم خورد که وی تنها ۲۸ درصد از مبلغ قرارداد خود را از باشگاه استقلال خوزستان دریافت کرده بود.
