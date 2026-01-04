استقلال خوزستان اقدام پیکان تهران را غیرقانونی دانست

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان با صدور بیانیهای رسمی، اقدام باشگاه پیکان تهران در مذاکره، عقد قرارداد همچنین استفاده از بازیکن دارای قرارداد معتبر را مغایر مقررات داخلی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران همچنین مقررات الزامآور فیفا اعلام کرد.
در این بیانیه آمده است: بر اساس اسناد رسمی، بازیکن یادشده در زمان هرگونه مذاکره، توافق، انعقاد قرارداد همچنین حضور در تمرینات پیکان تهران، دارای قرارداد حرفهای معتبر ثبتشده با باشگاه استقلال خوزستان بوده است. تمامی تعهدات مالی، حقوقی، قراردادی، قانونی از سوی این باشگاه بهصورت کامل انجام شده است.
باشگاه استقلال خوزستان تصریح کرده است: هیچ رأی فسخ قانونی، توافق دوجانبه، رضایتنامه رسمی برای خروج بازیکن از قرارداد وجود نداشته، با وجود این، بازیکن بدون طی مسیر قانونی اقدام به توافق همچنین حضور در تمرینات تیم دیگر کرده است؛ رفتاری که نقض صریح مقررات نقلوانتقالات فدراسیون فوتبال همچنین قوانین فیفا محسوب میشود.
در ادامه بیانیه با اشاره به مواد ۱۳، ۱۴، ۱۷ مقررات وضعیت، انتقال بازیکنان فیفا تأکید شده است: هرگونه مذاکره، توافق با بازیکن دارای قرارداد معتبر بدون رضایت کتبی باشگاه طرف قرارداد، تخلف انضباطی محسوب میشود مسئولیت آن متوجه بازیکن همچنین باشگاه اغواکننده خواهد بود.
باشگاه استقلال خوزستان اقدام پیکان تهران را مصداق روشن اغوای بازیکن تحت قرارداد و مداخله غیرقانونی در روابط قراردادی باشگاهها معرفی کرده است. در این بیانیه یادآوری شده است این نوع رفتار برای نخستین بار رخ نداده، پیشتر نیز نمونه مشابهی مشاهده شده بود که بهمنظور حفظ آرامش فوتبال کشور پیگیری رسمی انجام نشد.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: باشگاه استقلال خوزستان شکایت رسمی، مستند خود را به فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، کمیته انضباطی، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان ارائه کرده است پیگیری تا صدور رأی قطعی، اعمال کامل مجازات قانونی از جمله محرومیت بازیکن، محرومیت نقلوانتقالاتی باشگاه متخلف با جدیت دنبال خواهد شد.
باشگاه استقلال خوزستان در پایان بیانیه با هشدار صریح به تمامی باشگاههای فوتبال کشور تأکید کرد: هرگونه اقدام برای جذب بازیکنان تحت قرارداد این باشگاه باید صرفاً از مسیر قانونی، حرفهای با مکاتبه رسمی انجام شود در غیر این صورت، پیگیری حقوقی داخلی، بینالمللی بدون اغماض انجام خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه اعلام شد که حجت احمدی، مهاجم تیم فوتبال استقلال خوزستان، پس از دریافت بخشی از مطالبات مالی خود، قراردادش را بهصورت یکطرفه با این باشگاه فسخ کرد و از جمع آبیپوشان خوزستان جدا شد.
این بازیکن ۲۱ ساله در نیمفصل نخست رقابتها عملکرد درخشانی داشت و موفق شد سه گل حساس برای تیمش به ثمر برساند تا در زمره بازیکنان مؤثر استقلال خوزستان قرار گیرد.
احمدی پس از جدایی از این تیم، با امضای قراردادی رسمی به پیکان تهران پیوست و قرار است در نیمفصل دوم لیگ برتر با پیراهن این تیم به میدان برود.
گفته میشود جدایی این مهاجم جوان در حالی رقم خورد که وی تنها ۲۸ درصد از مبلغ قرارداد خود را از باشگاه استقلال خوزستان دریافت کرده بود.
