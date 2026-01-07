به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، دکتر «ساشا برناتسکی»، محقق ارشد و استاد پزشکی در دانشگاه مکگیل کانادا، در یک بیانیه خبری گفت: «این نتایج ما را در مسیر جدیدی برای درک چگونگی ایجاد تغییرات سیستم ایمنی مرتبط با بیماریهای خودایمنی توسط آلودگی هوا قرار میدهد.»
برای این مطالعه، محققان نمونههای خون بیش از ۳۵۰۰ نفر از ساکنان منطقه انتاریو کانادا را جمعآوری کردند و سطح آنتیبادیهای ضد هستهای آنها را بررسی کردند.
آنتیبادیهای ضد هستهای توسط سیستم ایمنی به عنوان بخشی از یک بیماری خودایمنی تولید میشوند. این آنتیبادیها به اشتباه سلولها و بافتهای خود بدن را هدف قرار میدهند.
این تیم نتایج آزمایش خون را با میانگین میزان قرار گرفتن افراد در معرض آلودگی ذرات، بر اساس دادههای ردیابی آلودگی هوا برای آدرس منزل آنها، مقایسه کردند.
مطالعه نشان داد افرادی که بیشترین میزان قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا را داشتند، ۴۶ تا ۵۴ درصد بیشتر احتمال داشت که سطح بالایی از آنتیبادیهای ضد هستهای داشته باشند.
طبق گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده، آلودگی ذرات ریز شامل ذراتی با عرض ۲.۵ میکرون یا کوچکتر است. برای مقایسه، موی انسان ۵۰ تا ۷۰ میکرون عرض دارد.
برناتسکی گفت: «این ذرات ریز موجود در آلودگی هوا به اندازهای کوچک هستند که میتوانند به جریان خون برسند و به طور بالقوه بر کل بدن تأثیر بگذارند.»
