هوای اصفهان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ۹ صبح چهارشنبه هفدهم دی ماه با میانگین ۱۰۸ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۱۱۶، میدان انقلاب ۱۱۲، خیابان پروین اعتصامی ۱۰۳، بزرگراه خرازی ۱۱۵، خیابان فیض ۱۰۴، بولوار کاوه ۱۰۶ و هزار جریب ۱۱۴ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در دانشگاه صنعتی ۱۵۲، سپاهانشهر ۱۵۷ و کردآباد ۱۷۶ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه خیابانهای فرشادی و ۲۵ آبان با عدد ۸۶، پارک زمزم با عدد ۸۷، خیابان رودکی ۸۲، رهنان ۹۷، زینبیه ۹۶، میرزا طاهر ۸۰ و ولدان ۶۷ AQI قابل قبول است. هوای قهجاورستان امروز در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد ثبت شد.
هواشناسی اصفهان اعلام کرده است که به سبب پایداری جو در مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کلانشهر اصفهان تا روز جمعه ۱۹ دی، غلظت آلایندهها روند افزایشی دارد.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
