به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، با اشاره به حساسیت‌های ویژه برگزاری مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی گفت: برگزاری این مراسم مردمی، پس از حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، پیام روشنی را مخابره کرد و آن این است که عزم و اراده ملت شریف ایران برای ایستادگی در برابر بدخواهان، روز به روز مستحکم‌تر می‌شود.

وی افزود: دستگاه قضائی استان کرمان از همان ابتدا، حفظ نظم عمومی و تأمین امنیت حداکثری را در دستور کار ویژه قرار داد و حمایت‌های قانونی و پشتیبانی‌های لجستیکی لازم را از نیروهای عملیاتی، انتظامی و امنیتی به‌عمل آورد تا مراسم در فضایی آرام و بدون وقوع کوچک‌ترین حادثه‌ای به سرانجام برسد.

حجت‌الاسلام حمیدی، ضمن تاکید بر این مطلب که نقش مردم در تأمین و ارتقای امنیت محیط، همواره نقشی بی‌بدیل و بسیار تأثیرگذار در پیشبرد اهداف امنیتی و اجتماعی کشور است، تاکید کرد: همکاری و هماهنگی میان مجموعه امنیتی و قضائی استان، در کنار حضور گسترده و مسئولانه مردم، عاملی کلیدی در برگزاری موفق این رویداد ملی بود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: تلاش‌های جهادی انجام‌شده توسط کارکنان خدوم قوه قضائیه در کنار سایر نهادهای امنیتی و نظامی، نشان‌دهنده تعهد این مجموعه به حفظ آرامش و امنیت شهروندان در مناسبت‌های حساس است.