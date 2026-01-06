  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۶

حمیدی: برگزاری سالگرد شهید سلیمانی شکست طرح‌های اختلاف‌افکن دشمن بود

کرمان- رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برگزاری مقتدرانه مراسم سالگرد سپهبد سلیمانی نشانه شکست طرح‌های دشمنان در اختلاف افکنی بین ملت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، با اشاره به حساسیت‌های ویژه برگزاری مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی گفت: برگزاری این مراسم مردمی، پس از حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، پیام روشنی را مخابره کرد و آن این است که عزم و اراده ملت شریف ایران برای ایستادگی در برابر بدخواهان، روز به روز مستحکم‌تر می‌شود.

وی افزود: دستگاه قضائی استان کرمان از همان ابتدا، حفظ نظم عمومی و تأمین امنیت حداکثری را در دستور کار ویژه قرار داد و حمایت‌های قانونی و پشتیبانی‌های لجستیکی لازم را از نیروهای عملیاتی، انتظامی و امنیتی به‌عمل آورد تا مراسم در فضایی آرام و بدون وقوع کوچک‌ترین حادثه‌ای به سرانجام برسد.

حجت‌الاسلام حمیدی، ضمن تاکید بر این مطلب که نقش مردم در تأمین و ارتقای امنیت محیط، همواره نقشی بی‌بدیل و بسیار تأثیرگذار در پیشبرد اهداف امنیتی و اجتماعی کشور است، تاکید کرد: همکاری و هماهنگی میان مجموعه امنیتی و قضائی استان، در کنار حضور گسترده و مسئولانه مردم، عاملی کلیدی در برگزاری موفق این رویداد ملی بود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: تلاش‌های جهادی انجام‌شده توسط کارکنان خدوم قوه قضائیه در کنار سایر نهادهای امنیتی و نظامی، نشان‌دهنده تعهد این مجموعه به حفظ آرامش و امنیت شهروندان در مناسبت‌های حساس است.

