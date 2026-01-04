هوشمندنژاد: عاملان تخریب و حمله به مراکز دولتی مزدور دشمن هستند

حجتالاسلام هادی هوشمندنژاد، در گفتوگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن اقدامات خشونتآمیز و تخریبی اخیر، گفت: هر فرد یا جریانی که به مراکز دولتی و نظامی حمله میکند یا دست به تخریب اموال عمومی میزند، بیتردید عامل دشمن و مزدور آمریکا و رژیم صهیونیستی است و در مسیر تحقق اهداف آنان حرکت میکند.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی در کشور افزود: دشمنان ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه نتوانستند به اهداف شوم خود دست یابند و امروز تلاش میکنند همان نقشههای شکستخورده را از طریق ایجاد اغتشاش، اقدامات تروریستی و سوءاستفاده از مطالبات صنفی و معیشتی مردم دنبال کنند.
امام جمعه جاجرم تصریح کرد: نظام اسلامی و مردم آگاه ایران، در برابر این عوامل تروریستی و اغتشاشگر که عملاً در حال سربازی برای ترامپ و نتانیاهو هستند، قاطعانه خواهند ایستاد و انتظار عمومی مردم نیز برخورد جدی با این عناصر وابسته است.
هوشمندنژاد با اشاره به تهدیدها و فضاسازیهای رسانهای دشمنان گفت: اشک تمساح ریختنها و در عین حال عربدهکشیها و تهدید به حمله نظامی، دیگر برای ملت ایران اعتباری ندارد؛ چرا که تجربه نشان داده هر بار این تهدیدها عملی شده، مردم بیگناه هدف قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: دشمنان پیش از جنگ ۱۲ روزه ملت ایران را میان «تسلیم» یا «بمباران» مخیر کردند و ادعا داشتند حملاتشان برای نجات مردم است، اما واقعیت این است که بمبها و موشکهای آنان بر سر خانهها و مجتمعهای مسکونی فرود آمد.
امام جمعه جاجرم با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: در حملات این رژیم به بهانه ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان هستهای، مجتمعهای مسکونی هدف قرار گرفت و در یک مورد، بیش از ۲۰ کودک مظلوم به همراه زنان بیدفاع در محیط امن خانههای خود به شهادت رسیدند که این موضوع، دروغ بودن ادعای دفاع از مردم را آشکار میکند.
هوشمندنژاد تأکید کرد: هدف اصلی این تهدیدها و حملات، مردم ایران بودهاند و هر جا تهدیدی عملی شده، مردم متضرر شده و به خاک و خون کشیده شدند.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب افزود: دشمنان به تعبیر رهبر انقلاب دچار خطای محاسباتی شدهاند و گمان میکنند میتوانند از اعتراضات و مطالبات بحق مردم در حوزه معیشت سوءاستفاده کرده و دامنه اغتشاشات را گسترش دهند و در ادامه با اقدامات تروریستی، کشور را به سمت هرجومرج و درگیری داخلی سوق دهند.
امام جمعه جاجرم ادامه داد: سناریوی دشمنان، ایجاد ناامنی داخلی، به جان هم انداختن مردم، فراهم کردن زمینه ورود نیروهای تروریستی و در نهایت اقدام نظامی مستقیم است؛ سناریویی که پیش از این در برخی کشورها اجرا شده، اما در ایران اسلامی محکوم به شکست است.
حجت الاسلام هوشمندنژاد با تأکید بر هوشیاری ملت ایران گفت: دشمنان در این پروژه نیز کور خواندهاند و محاسباتشان از ابتدا غلط بوده و بار دیگر شکست مفتضحانهای برای آنان رقم خواهد خورد.
وی در پایان بیان کرد: ملت ایران ایستاده است و با بصیرت، وحدت و مقاومت، اجازه تحقق اهداف شوم دشمنان را نخواهد داد.
