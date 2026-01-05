خبرگزاری مهر -گروه استانها، محدثه جوان دلویی؛ عقربههای ساعت ۷ صبح را نشان میداد. سرمای دی ماه بدجور خودنمایی میکرد. گوشی را روشن کردم و چشمم به پیام عزیزی افتاد که برایم نوشته بود"سرباز راستین انقلاب اسلامی حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسید"! در ثانیهای احساس کردم مغزم کار نمیکند و باورم نمیشد، مرد خط مقدم جنگ با داعش خبیث به شهادت رسیده باشد. شهادت حاج قاسم سلیمانی قهرمان ملی و بینالمللیمان انقلابی در دلها به وجود آورد. مردمان خراسان شمالی هم از شهادت او خون گریه کردند.
او را نمیشناختم
ملیحه کیوان پور خبرنگار صداوسیمای خراسان شمالی میگوید: وقتی خبر شهادت حاج قاسم را شنیدم شوکه شدم هرچند حاج قاسم را شاید زیاد نمیشناختم اما وقتی نحوه شهادتش را از خبر دیدم اشکهایم سرازیر شد تازه فهمیدم حاج قاسم چه شخصیت بزرگی است.
شناختمان از حاج قاسم کم است
دکتر سمیه احمد زاده دکترای زلزله شناسی عقیده دارد: واقعاً شناختم از این شخصیت بزرگوار خیلی کم است و اما به ایشان خیلی ارادت دارم.
او از روز سیزدهم دی ماه سال ۱۳۸۹ میگوید و ادامه میدهد: صبح زود از طریق خبرگزاریها مطلع شدم اصلاً باورم نمیشد تا مدتی شوکه بودیم و با دوستانم در تماس بودم که این خبر صحت دارد؟
او ادامه میدهد: نماز جمعه رفتم که جمعیت خیلی زیاد آمده بودند و مردم به هم تسلیت میگفتند که آنجا بود فهمیدم شخصیت عزیزی را از دست دادیم.
وحیدم پریشان بود
خانم یحیوی مادر اولین شهید مدافع سلامت خراسان شمالی هم از این روز غم انگیز میگوید: آن روز صبح خبر شهادت سردار و همراهانشان را شنیدم آنقدر ناراحت شدم با گریه پیامی به وحید جانم فرستادم که وحید عزیزم به من زنگ زد، میخواست من را آرام کند اما خودش خیلی پریشان بود.
او با ناراحتی ادامه میدهد: حیف همه پیامهای وحید از گوشیم پاک شد و سردار انسانی بی تکرار، وطنپرست و فداکار بود. خدا لعنت کند بانی و باعث این واقعه را همه دنیا متأثر شدند.
ارادت جلال به حاج قاسم
عفت رئوف همسر ناجی فداکار زائران اباعبدالله الحسین ع از ارادت همسرش به حاج قاسم میگوید و میافزاید: جلال وقتی زنده بود از فداکاری حاج قاسم میگفت از اینکه او توانسته به مردم مظلوم دنیا کمک کند.
گریههای یک سرباز در فراق حاج قاسم
سرباز جانباز فاروجی وقتی از صبح روز سیزدهم دی ماه ۹۸ برایمان میگوید، صدایش میلرزد و گریهاش میگیرد. محمد بهادریان میگوید: سال ۹۸ برای کار درمانی در شهر آمل اقامت داشتم همان روز باید باشگاه میرفتم عجله داشتم و برادرم رفته بود ماشین را روشن کند که یکی از همسایگان خبر شهادت حاج قاسم را به او داده بود.
بهادریان ادامه میدهد: وقتی برادرم به من خبر داد باورم نمیشد گفتم اشتباه میکنی گوشیام را برداشتم فضای مجازی را دیدم که پر شده بود از عکسهای سردار بازهم گفتم نه امکان ندارد کسی بتواند او را ترور کند.
او با گریه میگوید: تلویزیون را روشن کردیم دیدم ای وای او را شهید کردند از بس حالم بد شد دیگر نتوانستم برای کار درمانی بروم.
وفاق همه طیفها در شهادت سردار
سید مصطفی نجفیان معاون پرورشی، تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش و مدیر بسیج رسانه اسفراین از روز سیزدهم دی ماه ۱۳۹۸ برایمان میگوید. نجفیان اظهار میکند: صبح آن روز این خبر را شنیدم حالم بد شد ساعت ۱۰ قرار خانوادگی داشتیم اما نمیتوانستم تمرکز کنم.
وی ادامه میدهد: شرایط حیرت انگیزی بود مخصوصاً که در مسجد اعظم اسفراین باید به دلیل شهادت سردار سلیمانی برنامهای اجرا میکردم.
او تاکید میکند: در واقع برنامه باشکوه بی نظیری بود که همه طیفهای سیاسی و گروهها و جریان ایران دوستی به راه افتاده بود.
این جوان فعال اجتماعی خراسان شمالی عقیده دارد: در جریان شهادت سردار دلها مجدد دشمن در یک خطای محاسباتی محرز قرار گرفت. به گونهای که ۴۰ روز قبل از ۲۲ بهمن فرمان شهادت و ترورشان صادر شد و این باعث اتفاق اتحاد و انسجام ملی شد.
وی میافزاید: برنامههای استقبال تشیع و تدفین سردار وهم چنین ۲۲ بهمن متفاوتی خلق شد و هم چنین انتخابات به گونهای رقم خورد که بار دیگر انقلاب بیمه شد.
فرمانده حرفهای
دکتر ابوالفضل کیان عضو هیئت علمی و دانشیار مهندسی شیمی مجتمع آموزش عالی اسفراین هم در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان میکند: شب شهادت ایشان کاملاً یادم است چون شب تا صبح مشغول کار بودم و بعد نماز خوابیدم و صبح با تلفن یکی از اقوام که خبر شهادت حاج قاسم را داد از خواب پریدم.
او که اکنون در حال مطالعه کتاب ژنرال (خاطرات شهید سلیمانی) است و عقیده دارد: در بحبوحه قدرت نمایی داعش و گروههای تکفیری در عراق و سوریه تنها نیرویی که به صورت کاملاً فعالانه وارد مبارزه با تروریسم تکفیری و خصوصاً داعش شد نیروی قدس سپاه به فرماندهی شهید سلیمانی بود.
وی با بیان اینکه حاج قاسم مقاومتهای پراکنده مردمی در عراق و همچنین نیروهای فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان را ساماندهی کرد، میگوید: او ارتباط بسیار مؤثری با سایر گروههای مقاومت مثل حزب الله لبنان و انصار الله یمن داشت. در واقع در زمان قدرت گیری داعش در سوریه و عراق محور مقاومت را حاج قاسم تقویت و سامان دهی کرد. کیان ادامه میدهد: تنها کشوری که غیر از عراق و سوریه که با داعش به شکل واقعی و مؤثر مقابله کرد ایران بود که فرماندهی نیروی قدس سپاه یعنی سردار سلیمانی بر عهده داشت و به همین دلیل در دنیا به عنوان ژنرال مقابله با تروریسم حتی بین دشمنان ایران شناخته شده است.
مبارزه با تروریسم فراتر از مرزها
عضو شورای شهر بجنورد هم میگوید: حاج قاسم مبارزه با تروریسم را فراتر از مرزها شروع کردند و ادامه دادند و نشان داد که مرزها برای ما معنا و مفهومی ندارد.
اعظمالسادات افشین فر ادامه میدهد: حاج قاسم نشان داد که ما در مبارزه با تروریسم به اختلاف مذهبی توجه نمیکنیم و خودش مرد میدان بود و جوانان رو هم به درستی سوق داد.
وی با بیان اینکه حاج قاسم در زمان حیاتش خیلی از کارهای مبارزاتی که انجام داده بود، محرمانه بود که نباید منتشر میشد، تاکید میکند: یکی از مهمترین برکات مبارزات این شهید بزرگ و عزیز اتحادی بود که در جبهه مقاومت بین نیروهای حزب الله لبنان یمن، حماس، فلسطین و عراق و ایران و افغانستان به وجود آمد.
درس بزرگ حاج قاسم
وی تاکید میکند: ان شاالله که همه مسئولین ما این درس بزرگ را از حاج قاسم همیشه در خاطر داشته باشند که چگونه برای ظلم ستیزی باید در مقابل ظالمان قوی ایستاد و ما اگر جدا از هم باشیم شکنندهایم.
افشین فر میگوید: جبهه مقاومت در کشورهای اسلامی در هر جای این عالم که هست همه باید یک صدا داشته باشند و اجازه رسوخ و نفوذ دشمن به جبهه حق اسلام را ندهند که بتوانیم انشا الله روزی شاهد براندازی تمام ظالمان دنیا و اجرای حق و یک دنیای پر از صلح برای مردم جهان باشیم
نظر شما