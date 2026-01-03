  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۳:۰۷

حمله مشترک انگلیس و فرانسه به تاسیسات زیرزمینی داعش در سوریه

وزارت دفاع انگلیس از حمله مشترک با فرانسه به یک تاسیسات زیرزمینی متعلق به داعش در شهر تدمر سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد: نیروی هوایی انگلیس به همراه جنگنده‌های فرانسوی یک حمله مشترک هوایی علیه یک تأسیسات زیرزمینی در نزدیکی شهر تدمر در سوریه انجام دادند.

وزارت دفاع انگلیس افزود: تأسیساتی که هدف قرار گرفت، در زیر زمین و در مناطق کوهستانی، در فاصله چند مایلی شمال تدمر قرار داشت.

این وزارتخانه انگلیسی گزارش داد: تحلیل‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که این تأسیسات در نزدیکی تدمر تحت کنترل گروه تروریستی داعش بوده است.

وزارت دفاع انگلیس همچنین تأکید کرد: ارزیابی‌های اولیه حاکی از آن است که هدف با موفقیت منهدم شده و هیچ نشانه‌ای از به خطر افتادن غیرنظامیان وجود ندارد.

    • IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 1
      پاسخ
      بشنوید ولی باور نکنید مگر می شود، به عوامل خودشان حمله کنند

