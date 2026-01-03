حمله مشترک انگلیس و فرانسه به تاسیسات زیرزمینی داعش در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد: نیروی هوایی انگلیس به همراه جنگنده‌های فرانسوی یک حمله مشترک هوایی علیه یک تأسیسات زیرزمینی در نزدیکی شهر تدمر در سوریه انجام دادند.



وزارت دفاع انگلیس افزود: تأسیساتی که هدف قرار گرفت، در زیر زمین و در مناطق کوهستانی، در فاصله چند مایلی شمال تدمر قرار داشت.



این وزارتخانه انگلیسی گزارش داد: تحلیل‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که این تأسیسات در نزدیکی تدمر تحت کنترل گروه تروریستی داعش بوده است.



وزارت دفاع انگلیس همچنین تأکید کرد: ارزیابی‌های اولیه حاکی از آن است که هدف با موفقیت منهدم شده و هیچ نشانه‌ای از به خطر افتادن غیرنظامیان وجود ندارد.