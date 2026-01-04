به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مشاور سرمایهگذاری ترنج یکی از نهادهای مالی فعال بازار سرمایه ایران است که با مجوز رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت میکند. این شرکت در حوزههای مدیریت دارایی، صندوقهای سرمایهگذاری، سبدگردانی اختصاصی، تأمین مالی و بازارگردانی خدمات ارائه میدهد.
سابقه فعالیت مشاور سرمایهگذاری ترنج
شرکت مشاور سرمایهگذاری ترنج در سال ۱۳۹۳ تأسیس شد و طی نزدیک به یک دهه فعالیت، به یکی از بزرگترین نهادهای مالی بخش خصوصی بازار سرمایه ایران تبدیل شده است. خدمات این شرکت طیف گستردهای از مشتریان حقیقی و حقوقی را پوشش میدهد.
خدمات مدیریت دارایی در مشاور سرمایهگذاری ترنج
خدمات مدیریت دارایی در شرکت ترنج به دو بخش اصلی تقسیم میشود:
صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت ترنج
مشاور سرمایهگذاری ترنج در حال حاضر ۱۰ صندوق سرمایهگذاری را مدیریت میکند:
صندوق درآمد ثابت افران
صندوق درآمد ثابت با تقسیم سود ترنج سودمند
صندوق سهامی سرو
صندوق اهرمی نارنج
صندوق طلای رز ترنج
صندوق سهامی انار
صندوق مختلط زیتون
صندوق در صندوق تمشک
صندوق بازارگردانی تاک
صندوق جسورانه سرو
جایگاه صندوقهای ترنج در بازار سرمایه
در میان صندوقهای تحت مدیریت این شرکت، صندوق درآمدثابت افران، صندوق مختلط زیتون و صندوق در صندوق تمشک بهعنوان بزرگترین صندوقهای بازارسرمایه ایران در گروه خود شناخته میشوند.
سبدگردانی اختصاصی در مشاور سرمایهگذاری ترنج
سبدگردانی اختصاصی به معنای واگذاری مدیریت سرمایه به نهادهای مالی دارای مجوز است. خدمات سبدگردانی ترنج با ویژگیهای زیر ارائه میشود:
تعیین سطح ریسک متناسب با خواست سرمایهگذار
تمرکز بر بازدهی هدفمند
امکان دریافت اعتبار از کارگزاری
عرضه و پذیرش شرکتها در بورس
یکی از خدمات تخصصی مشاور سرمایهگذاری ترنج، عرضه و پذیرش بنگاههای اقتصادی در بورس و فرابورس است. ورود شرکتها به بازار سرمایه مزایایی مانند تأمین مالی، افزایش شفافیت و ارتقای اعتبار را به همراه دارد.
نمونه شرکتهای عرضه و پذیرششده
ترنج تاکنون مقدمات عرضه، پذیرش یا تأمین مالی شرکتهایی مانند پمپ ابارا، مادیران، کابل ابهر، دکتر عبیدی، فیلیمو و فولاد سیرجان را در بازار سرمایه فراهم کرده است.
تامین مالی بنگاههای اقتصادی توسط ترنج
بازار سرمایه یکی از مهمترین مسیرهای تأمین مالی در اقتصاد ایران است. انتشار اوراق بدهی رایجترین روش تامین مالی از این طریق محسوب میشود که مزایایی مانند نرخ سود مشخص، جذب منابع کلان و تسویه اصل مبلغ در پایان دوره دارد.
بر اساس آمار، مشاور سرمایهگذاری ترنج سالانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی انجام میدهد.
خدمات بازارگردانی مشاور سرمایهگذاری ترنج
مشاور سرمایهگذاری ترنج خدمات بازارگردانی را به بیش از ۲۵ نماد بورسی و فرابورسی ارائه میکند. این خدمات شامل سهام، اوراق بدهی، صندوقهای سرمایهگذاری و قراردادهای اختیار معامله (آپشن) است.
خدمات تکمیلی بازارگردانی ترنج
علاوه بر وظایف معمول بازارگردانی، این شرکت خدمات زیر را نیز ارائه میدهد:
تحلیلهای دورهای
تدوین استراتژی بازارگردانی
مهندسی مالی
پشتیبانی تیم مدیریت ارتباط با مشتری
جمعبندی
ترکیب سابقه فعالیت، تنوع خدمات، مقیاس صندوقها و حجم تأمینمالی باعث شده است مشاور سرمایهگذاری ترنج به یکی از نهادهای تأثیرگذار بازار سرمایه ایران تبدیل شود. تمرکز این مجموعه بر مدیریت حرفهای دارایی و توسعه سرمایهگذاری غیرمستقیم، جایگاه آن را در میان فعالان بازار تثبیت کرده است.
